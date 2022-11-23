У замку "Асасинів". Археологи виявили один із найстаріших астрономічних інструментів

Можливо, у давній фортеці за допомогою незвичайної плитки проводили дослідження космосу.

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Під час розкопок в Ірані археологи знайшли фрагменти особливої плитки. Вона була невіддільно пов'язана з астрономічними дослідженнями, пише Heritage Daily.

Роботи проводили у замку Ламбсар. Він розташований у центральних горах Альбурз. Команда під проводом Камбіза Кабірі виявила фрагменти плитки астролябії. Вони мали різні кольори — від світло-блакитного до біло-чорного. Знахідку вчені датували Середнім ісламським періодом.

За своїм визначенням астролябія — це вимірювальний прилад. Такими користувалися аж до XVIII століття. Він допомагав знайти широту та довготу в астрономії. Дехто називає його древнім астрономічним комп'ютером. Виявлені фрагменти плитки астролябії потрапили до рук археологів під час реставраційних робіт.

У давнину замок Ламбсар грав важливу роль. Його використала секта нізаритів, яка створила державу Аламут. Її засновником був Хасан ібн Саббах. Саме йому приписують створення гілки федаєв. То була ціла каста вбивць-смертників. Вважається, що вони вбивали під дією гашишу.

Так, вони стали відоміші як "гашашини". А в Європі поширилося слово "асасин". Деякі вчені припускають, що саме від нього походить слово "вбивця". Крім того, ця каста публічно могла вбивати ключових ворогів та політиків. Вони змогли ліквідувати правителя Єрусалиму та кількох християнських лідерів.

Базою для встановлення регіону був замок Аламут. Але потім Хасан ібн Саббах розширив свій вплив та захопив більше територій. Зазвичай фортеці створювали у стратегічних точках. Замок Ламбсар захопив Кія Бузург-Умід. Саме він став другим лідером Нізаритської ісмаїлітської державної освіти.

Раніше Фокус писав, що на узбережжі ОАЕ виявили стародавній християнський монастир, який міг виникнути ще до розповсюдження ісламу в регіоні.