Потеряли 58% своих угодий. Флоридские ламантины умирают от голода и могут исчезнуть как вид

В 2017 году морские млекопитающие были исключены из списка находящихся под угрозой и теперь вновь оказались на грани вымирания.

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21 ноября экологические группы запустили петицию, чтобы повторно включить ламантинов в список находящихся под угрозой исчезновения. Ранее морские млекопитающие уже были в этом списке, однако в 2017 году их исключили и вот сотни любимых морских коров вновь оказались на грани смерти, теперь от голода, пишет Gizmodo.

По данным Службы рыболовства и дикой природы США, ламантинов не следовало бы исключать из списка исчезающих животных еще в 2017 году. После этого их численность стремительно снижалась — с 2017 по 2019 год популяция морских коров сокращалась на 6% ежегодно.

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Исследователи считают, что это резкое снижение популяции связано с несколькими факторами. Во-первых, важную роль сыграло загрязнение протекающих септических резервуаров, а также застройки и сток удобрений. Во-вторых, все это поспособствовало цветению водорослей, которое по сути уничтожило водоросли, что и стало основной проблемой голода ламантинов.

Ученые обнаружили, что из-за цветения водорослей было уничтожено порядка 58% водорослей — то есть больше половины их площади и это лишь в период с 2011 по 2019 год.

Кроме того, местные ламантины страдают от столкновения с лодками у побережья — в результате млекопитающие часто получают травмы, а порой и погибают.

По данным Комиссии Флориды по охране рыб и дикой природы, в 2021 году в общей сложности погибло 1100 ламантинов Флориды, а нынешний год не стал лучше — в 2022 году, по состоянию на начало октября, во Флориде уже погибло 735 ламантинов.

В данный момент местные власти и природоохранные группы принимают ряд мер, чтобы помочь флоридским ламантинам пережить масштабный голод, связанный с потерей водорослей — например, принято решение кормить млекопитающих салатом, чтобы они не голодали.

Однако бросание салата ламантинам не может стать долгосрочным решением — увы, это не поможет решить проблему загрязнения, а значит угодья водорослей и дальше продолжат уменьшаться. Поэтому природоохранные группы создали петицию, чтобы вернуть ламантинов в список вымирающих видов — предполагается, что это поспособствует их защите.

Ранее Фокус писал о том, что шестое массовое вымирание уже близко — назван список животных, которые исчезнут с лица Земли уже к 2050 году.