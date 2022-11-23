Втратили 58% своїх угідь. Флоридські ламантини вмирають від голоду і можуть зникнути як вид

У 2017 році морські ссавці були виключені зі списку під загрозою і тепер знову опинилися на межі вимирання.

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21 листопада екологічні групи запустили петицію, щоб повторно включити ламантинів до списку зникнення. Раніше морські ссавці вже були в цьому списку, проте у 2017 році їх виключили і сотні улюблених морських корів знову опинилися на межі смерті, тепер від голоду, пише Gizmodo.

За даними Служби рибальства та дикої природи США, ламантинів не слід було б виключати зі списку тварин, що зникають, ще у 2017 році. Після цього їх кількість стрімко знижувалася — з 2017 по 2019 рік населення морських корів скорочувалася на 6% щорічно.

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Дослідники вважають, що це різке зниження популяції пов'язані з кількома факторами. По-перше, важливу роль відіграло забруднення септичних резервуарів, які протікають, а також забудови і стік добрив. По-друге, все це посприяло цвітінню водоростей, яке по суті знищило водорості, що стало основною проблемою голоду ламантинів.

Вчені виявили, що через цвітіння водоростей знищено близько 58% водоростей, тобто більш ніж половину їхньої площі, і це лише в період з 2011 по 2019 рік.

Крім того, місцеві ламантини страждають від зіткнення з човнами біля узбережжя — в результаті ссавці часто зазнають травм, а часом і гинуть.

За даними Комісії Флориди з охорони риб та дикої природи, у 2021 році загалом загинуло 1100 ламантинів Флориди, а нинішній рік не став кращим — у 2022 році, станом на початок жовтня, у Флориді вже загинуло 735 ламантинів.

Зараз місцева влада та природоохоронні групи вживають заходів, щоб допомогти флоридським ламантинам пережити масштабний голод, пов'язаний із втратою водоростей — наприклад, прийнято рішення годувати ссавців, щоб вони не голодували.

Однак кидання салату ламантинам не може стати довгостроковим рішенням — на жаль, це не допоможе розв'язати проблему забруднення, а отже угіддя водоростей і далі зменшуватиметься. Тому природоохоронні групи створили петицію, щоб повернути ламантинів у список видів, що вимирають, — передбачається, що це сприятиме їхньому захисту.

Раніше Фокус писав про те, що шосте масове вимирання вже близько — названо список тварин, які зникнуть з Землі вже до 2050 року.