Мистический шлем из Румынии. Ученые наконец-то смогли понять предназначение ценного артефакта (видео)

Некоторые считают, что артефакт носил король давних племен, а другие приписывают его к редкому божеству.

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Еще в 1929 году в селе Коцофенеште маленький ребенок случайно нашел шлем. Археологи установили, что он принадлежал группе фракийских племен периода позднего железного века.

Золотой шлем – это вечный пример искусства и мастерства яростного народа. Что еще удалось выяснить ученым о нем, — пишет Ancient Origins.

Фракийские племена были известны обработкой металлов и кузнечным мастерством. Когда маленький Траян Симион нашел шлем, ученые принялись анализировать артефакт. Стало известно, что он весил около килограмма. Вероятно, его сделали в 400 г. до н.э.

Ученые предположили, что шлем принадлежал гето-дакийскому племени. Именно его представители украшали свои доспехи необычными узорами. Также было ясно, что это не обычный доспех. Об этом говорило несколько разных изображений и особый дизайн.

Некоторые исследователи предположили, что он принадлежал вожаку племени. А другие пошли дальше. Определенные круги ученых полагают, что шлем принадлежал божественному существу Залмоксиса. Именно ему поклонялись представители племени. Но доказательств этому мало.

Достаточно интересно то, что шлем хорошо сохранился. Все было почти в идеальном состоянии. Отсутствовала только верхняя часть. Археологи смогли рассмотреть и интерпретировать почти каждое изображение на шлеме. Например, два глаза на лобной части якобы отпугивают злую магию.

На боках шлема изображены жертвоприношения. Мужчина приносит барана в жертву. Эта сцена связывается с мистериями, которые сосредотачиваются на богине Митри. Также на шлеме есть следы другого искусства. В частности, можно увидеть 3-х крылатых созданий. Считается, что они потомки сфинксов.

Реконструкция верхней части шлема показала, что создатели артефакта вдохновлялись художественными стилями региона. Прослеживались иранские и греческие мотивы тоже.

В ХХ век этот шлем часто изображали в популярной культуре. В частности, его можно было увидеть в ряде фильмов. Впоследствии шлем изображали в комиксах тоже. Сегодня на ценный артефакт можно посмотреть в Национальном историческом музее Румынии в Бухаресте.

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