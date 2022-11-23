Містичний шолом Румунії. Вчені змогли зрозуміти призначення цінного артефакту (відео)

Дехто вважає, що артефакт носив король давніх племен, а інші приписують його до рідкісного божества.

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Ще 1929 року в селі Коцофенешть маленька дитина випадково знайшла шолом. Археологи встановили, що він належав групі фракійських племен періоду пізнього залізного віку.

Золотий шолом — це вічний приклад мистецтва та майстерності запеклого народу. Що ще вдалося з'ясувати вченим про нього, пише Ancient Origins.

Фракійські племена були відомі обробкою металів та ковальською майстерністю. Коли маленький Траян Сіміон знайшов шолом, вчені почали аналізувати артефакт. Стало відомо, що він важив близько кілограма. Ймовірно, його зробили 400 р. до н.е.

Вчені припустили, що шолом належав гето-дакійському племені. Саме його представники прикрашали свої обладунки незвичайними візерунками. Також було ясно, що це не звичайна зброя. Про це говорило кілька різних зображень та особливий дизайн.

Деякі дослідники припустили, що він належав ватажку племені. А інші пішли далі. Певні кола вчених вважають, що шолом належав божественній істоті Залмоксису. Саме йому поклонялися представники племені. Але доказів цього мало.

Досить цікаво те, що шолом добре зберігся. Все було майже в ідеальному стані. Відсутня лише верхня частина. Археологи змогли розглянути та інтерпретувати майже кожне зображення на шоломі. Наприклад, два ока на лобовій частині нібито відлякують злу магію.

На боках шолома зображені жертвопринесення. Чоловік приносить барана у жертву. Ця сцена пов'язується з містеріями, які зосереджуються на богині Мітрі. Також на шоломі є сліди іншого мистецтва. Зокрема, можна побачити 3-х крилатих створінь. Вважається, що вони є нащадками сфінксів.

Реконструкція верхньої частини шолома показала, що автори артефакту надихалися художніми стилями регіону. Простежувалися іранські та грецькі мотиви теж.

У ХХ століття цей шолом часто зображували у популярній культурі. Зокрема, його можна було побачити у низці фільмів. Згодом шолом зображували в коміксах також. Сьогодні на цінний артефакт можна переглянути у Національному історичному музеї Румунії у Бухаресті.

Раніше Фокус писав про те, що в Англії археологи виявили рідкісний музичний інструмент, виготовлений з кістки тварини.