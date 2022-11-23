Ученые теряются в догадках. В Монголии жуткое нечто заставило овец ходить по кругу десятки дней (видео)

Странное поведение животных заметили овцеводы, и ученые не могут понять в чем тут дело.

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Жутковатое видео передвижения овец по кругу появилось в Сети в конце ноября. Больше недели пользователи Сети размышляли, что же могло заставить животных двигаться таким образом, позже подключились и ученые, но, увы, убедительного ответа все еще нет, пишет Science Alert.

На момент выхода видео стало двигалось непрерывно по кругу вот уже 10 дней, что весьма напугало владельцев фермы. Впрочем, спустя время животные так и не остановились, известно, что они пребывали в движении по кругу больше 12 дней, но, возможно, это продолжается и сейчас.

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Одной из возможных теорий столь жутковатого передвижения овец может быть то, что овцы вошли в смертельную петлю, как это иногда делают муравьи.

Согласно второй теории жвачные страдают от "круговой болезни", что заставляет их непрерывно двигаться по кругу. "Круговая болезнь" — заболевание, вызванное почвенными бактериями, которые способны инфицировать одну половину мозга, вызывая наклон в сторону одной стороны. Однако эта теория имеет свои нестыковки — во-первых, как правило, кольцевидная болезнь поражает лишь некий процент овец, а не все стадо, во-вторых, зараженные животные умирают всего через несколько дней.

Отметим, что владельцы фермы и местные СМИ не уточняют, как овцы ели, пили или справляли нужду во время движения. Некоторые источники утверждают, что стадо все еще продолжает ходить по кругу.

По словам эксперта по животноводству из Университета Новой Англии в Армидейле, Австралия, Эммы Дойл, когда она посмотрела видео, первой мыслью было: "я никогда не видела, чтобы овцы так себя вели". Дойл также отметила, что видео выглядит как установка, будто что-то положили посередине, чтобы не дать овцам войти.

Впрочем, ученый-агроном из Университета Хартпери в Англии Мэтт Белл, не считает данное видео мистификацией. По его словам, после того, как овцы пробудут в загоне некоторое длительное время, они могут разочароваться и ходить по кругу.

Исследователь отмечает, что это является достаточно распространенным симптомом, наблюдаемым у диких животных, которые содержатся в неволе. Данное состояние называется зоохозом и может привести к повторяющемуся поведению животных, которое не несет определенной цели, например, блуждание по кругу. Ученый также отмечает, что зоохоз способен распространяться среди стадных животных, как некое подобие вируса.

Владельцы фермы отмечают, что ежедневно к группе овец присоединялись новые особи. Однако подобное поведение наблюдалось лишь в одном загоне, другие же загоны на той же территории вели себя привычным образом.

К слову, исследователи вспомнили еще одно жутковатое событие, которые произошло в прошлом году в Восточном Суссексе. Тогда на фото запечатлели, как овцы спокойно и неподвижно стояли внутри идеально сформированного круга. Однако тогда оказалось, что владелец попросту рассыпал животным корм кольцами, в результате чего стадо сбилось в круг. Увы, в случае с овцами в Монголии такого простого объяснения нет.

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