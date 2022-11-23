Вчені губляться у здогадах. У Монголії щось моторошне змусило овець ходити по колу десятки днів (відео)

Дивну поведінку тварин помітили вівчарі, і вчені не можуть зрозуміти, у чому тут справа.

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Моторошне відео пересування овець по колу з'явилося в мережі наприкінці листопада. Понад тиждень користувачі мережі розмірковували, що могло змусити тварин так рухатися, пізніше приєдналися й вчені, але, на жаль, переконливої відповіді все ще немає, пише Science Alert.

На момент виходу відео стало рухалося безперервно по колу вже 10 днів, що дуже налякало власників ферми. Втім, згодом тварини так і не зупинилися, відомо, що вони перебували в русі понад 12 днів, але, можливо, це триває і зараз.

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Однією з можливих теорій настільки моторошного пересування овець може бути те, що вівці увійшли до смертельної петлі, як це іноді роблять мурахи.

Згідно з другою теорією жуйні страждають від "кільцевої хвороби", що змушує їх безперервно рухатися по колу. "Кільцева хвороба" — захворювання, викликане ґрунтовими бактеріями, які здатні інфікувати одну половину мозку, викликаючи нахил в один бік. Однак ця теорія має свої нестикування — по-перше, як правило, "кільцева хвороба" вражає лише певний відсоток овець, а не всі череди, по-друге, заражені тварини помирають лише через кілька днів.

Зазначимо, що власники ферми та місцеві ЗМІ не уточнюють, як вівці їли, пили чи справляли потребу під час руху. Деякі джерела стверджують, що стадо продовжує ходити по колу.

За словами експертки з тваринництва з Університету Нової Англії в Армідейлі, Австралія, Емми Дойл, коли вона переглянула відео, першою думкою було: "я ніколи не бачила, щоб вівці так поводилися". Дойл також наголосила, що відео виглядає як установка, ніби щось поклали посередині, щоб не дати вівцям увійти.

Втім, учений-агроном з Університету Гартпері в Англії Метт Белл не вважає це відео містифікацією. За його словами, після того, як вівці пробудуть у загоні деякий тривалий час, вони можуть розчаруватися та ходити по колу.

Дослідник зазначає, що це є досить поширеним симптомом, що спостерігається у диких тварин, які утримуються в неволі. Даний стан називається зоохозом і може призвести до поведінки тварин, що повторюється, яка не несе певної мети, наприклад, блукання по колу. Вчений також зазначає, що зоохоз здатний поширюватися серед стадних тварин, як подібність вірусу.

Власники ферми зазначають, що щодня до групи овець приєднувалися нові особини. Однак подібна поведінка спостерігалася лише в одному загоні, інші ж загони на тій самій території поводилися, як зазвичай.

До речі, дослідники згадали ще одну моторошну подію, яка сталася минулого року у Східному Суссексі. Тоді на фото зняли, як вівці спокійно і нерухомо стояли всередині ідеально сформованого кола. Однак тоді виявилося, що власник просто розсипав тваринам корм кільцями, внаслідок чого стадо збилося в коло. На жаль, у випадку з вівцями в Монголії такого простого пояснення немає.

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