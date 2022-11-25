Преследовал евреев. В Израиле нашли монету возрастом 1850 лет с изображением необычного "злодея"

Древнегреческий царь Антиох IV давно считался врагом евреев. Именно он разрушил Первый храм Иерусалима.

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Недавно в доме одного мужчины проводили обыск по подозрению в похищении ценных реликвий. В ходе этого нашли особую монету. Она изображает историческую персону, которая преследовала евреев в истории о Хануке, — пишет Daily Mail.

Монета имеет возраст более 1850 лет. На ней изображен древнегреческий царь Антиох IV. Он считается злодеем в еврейской истории. Похищенное изделие из священного места в Израиле было произведено около 169-164 гг. до н.э.

Открытие монеты произошло за несколько недель до первого дня великого праздника – Хануки. Оно охватывает восемь дней. Начинается 18 декабря и завершается вечером 26 декабря. Оно символизирует переосвящение во II в. до н. Второго храма в Иерусалиме. Известно, что первый был разрушен именно Антиохом.

Древнегреческий царь создал на месте святыни алтарь для поклонения греческим богам. Он захватил Иерусалим еще в 167 году до н.э. Кроме того, он осквернил храм, принеся в жертву свинью. Праздник Хануки отмечает победу Маккавеев над войсками именно этого царя. Борьбу возглавлял Маттафия Хасмоней и его сын Иуда. Под их руководством был взят Иерусалим и восстановлена ​​власть.

Фото: Wikipedia

Найденная монета при обыске напоминает о тех трудных временах. Кроме того, выяснили, что это не единственный артефакт, похищенный мужчиной. У подозреваемого дома также нашли кольца, инструменты для макияжа, наконечники стрел и не только. В Управление древностей Израиля знахику назвали "прекрасной" и призывали не забывать, что мужчина нарушил закон.

Известно, что в ноябре прошлого года в Израиле была найдена 2100-летняя греческая крепость. Она помогла ученым узнать больше о Хануке. Находка была построена из каменных стенок. Считается, что ее сожгли на фоне во время еврейско-греческого противостояния. К тому же в этом месте нашли керамику, сожженные деревянные балки и немало монет.

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