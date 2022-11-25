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Технології та наука

Переслідував євреїв. В Ізраїлі знайшли монету віком 1850 років із зображенням незвичайного "лиходія"

Злодії, Ізраїль, артефакти, цінні реліквії
Артефакти

Давньогрецький цар Антіох IV давно вважався ворогом євреїв. Саме він зруйнував Перший храм Єрусалима.

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Нещодавно в будинку одного чоловіка проводили обшук за підозрою у викраденні цінних реліквій. У результаті знайшли особливу монету. Вона зображує історичну персону, яка переслідувала євреїв в історії про Хануку, пише Daily Mail.

Монета має вік понад 1850 років. На ній зображений давньогрецький цар Антіох IV. Він вважається лиходієм у єврейській історії. Викрадений виріб зі священного місця в Ізраїлі був виготовлений близько 169-164 років. до н.е.

Відкриття монети відбулося за кілька тижнів до першого дня великого свята — Хануки. Воно охоплює вісім днів. Починається 18 грудня та завершується ввечері 26 грудня. Воно символізує переосвячення у ІІ ст. до н.е. Другого храму в Єрусалимі. Відомо, що перший був зруйнований саме Антіохом.

Давньогрецький цар створив на місці святині вівтар для поклоніння грецьким богам. Він захопив Єрусалим ще в 167 році до н.е. Крім того, він осквернив храм, принісши в жертву свиню. Свято Хануки відзначає перемогу Маккавеїв над військами саме цього царя. Боротьбу очолював Маттафія Хасмоней і його син Юда. Під їхнім керівництвом був узятий Єрусалим і відновлена влада.

Антіох, розкопки, Греція, війна з євреями Fullscreen
Фото: Wikipedia

Знайдена монета під час обшуку нагадує про ті важкі часи. Крім того, з'ясували, що це не єдиний артефакт, викрадений чоловіком. У підозрюваного вдома також знайшли обручки, інструменти для макіяжу, наконечники стріл і не тільки. В Управлінні старожитностей Ізраїлю знахіку назвали "прекрасною" та закликали не забувати, що чоловік порушив закон.

Відомо, що в листопаді минулого року в Ізраїлі було знайдено 2100-річну грецьку фортецю. Вона допомогла вченим дізнатися більше про Хануку. Знахідка була збудована з кам'яних стін. Вважається, що її спалили на тлі під час єврейсько-грецького протистояння. До того ж у цьому місці знайшли кераміку, спалені дерев'яні балки та чимало монет.

Раніше Фокус писав про виявлення археологами незвичайної іграшки в Ізраїлі. Вона має вік понад 1000 років і була виготовлена ​​з кістки тварини.