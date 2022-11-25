Спустя 100 лет: ученые смогли обнаружить пропавшие стенные росписи в Перу (видео)

Оказалось, что скала длинной в 30 метров с изображениями божества и воинов отлично сохранилась.

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Уака Пинтада – древняя фреска, которую видели больше века назад. Только недавно команда студентов-археологов во главе с профессором снова открыла этот ценный артефакт, — пишет Ancient Origins.

Фреска – несомненное доказательство развития и эволюции перуанского культурного феномена. Уака Пинтада – это скала длиной в тридцать метров. На ней можно увидеть разные мифологические сцены. Основным в творчестве есть древнее божество в окружении воинов.

Впервые эту находку открыли в 1916 году вблизи города Чиклайо охотники за сокровищами. Немецкий инденер Ганс Гиноих Брюнинг прибыл в местонахождение достопримечательности, чтобы сфотографировать ее. Однако охотники повредили артефакт. Так его потеряли на столетие.

Уака Пинтада в переводе означает "разрисованная святыня". Раньше по всему Перу было немало мест, где поклонялись жрецам, вождям и шаманам. С помощью имеющихся фото Брюнинга группа студентов решила найти древнюю фреску. Чтобы добиться своей цели, им пришлось вести борьбу с землевладельцами территории, где находился артефакт.

Раскопки завершили только в начале ноября 2022 года. Они заново открыли утраченные фрески, демонстрирующие смесь культуры Моше и Ламбакее. Участок стены с фресками отлично сохранился и пылал красной, черной, желтой, белой и синей красками.

Кроме воинов и богов, можно было увидеть реку с рыбой. Руководитель группы студентов Гавами сказал, что фреска имеет очень большую ценность эстетически и исторически. Он считает, что Уака Пинтада может быть "сценой процесса формирования культурного феномена".

Напомним, ранее Фокус писал о таинственных открытиях в Мексике. Там археологи смогли обнаружить старинную систему дамб и водных путей, защищавшую города Теночтитлан от наводнений и других катаклизмов.