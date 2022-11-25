Через 100 років: вчені змогли виявити зниклі настінні розписи в Перу (відео)

Виявилося, що скеля довжиною 30 метрів з зображеннями божества та воїнів чудово збереглася.

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Уака Пінтада — давня фреска, яку бачили більше століття тому. Тільки недавно команда студентів-археологів на чолі з професором знову відкрила цей цінний артефакт, пише Ancient Origins.

Фреска — безперечний доказ розвитку та еволюції перуанського культурного феномену. Уака Пінтада — це скеля завдовжки тридцять метрів. На ній можна побачити різні міфологічні сцени. Основним у творчості є давнє божество в оточенні воїнів.

Вперше цю знахідку відкрили у 1916 році поблизу міста Чиклайо мисливці за скарбами. Німецький інженер Ганс Гіної Брюнінг прибув на місцезнаходження визначної пам'ятки, щоб сфотографувати її. Проте мисливці пошкодили артефакт. Так його втратили на сторіччя.

Уака Пінтада у перекладі означає "розмальована святиня". Раніше по всьому Перу було чимало місць, де поклонялися жерцям, вождям та шаманам. За допомогою наявних фото Брюнінга група студентів вирішила знайти давню фреску. Щоб досягти своєї мети, їм довелося боротися з землевласниками території, де знаходився артефакт.

Розкопки завершили лише на початку листопада 2022 року. Вони заново відкрили втрачені фрески, які демонструють суміш культури Моше та Ламбакеї. Ділянка стіни з фресками чудово збереглася і палала червоною, чорною, жовтою, білою та синьою фарбами.

Окрім воїнів та богів, можна було побачити річку з рибою. Керівник групи студентів Гавамі сказав, що фреска має дуже велику цінність естетично та історично. Він вважає, що Уака Пінтада може бути "сценою процесу формування культурного феномену".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про таємничі відкриття у Мексиці. Там археологи змогли виявити старовинну систему дамб і водних шляхів, що захищала міста Теночтітлан від повеней та інших катаклізмів.