Пробуждает "ген вожака". Обнаружено, что крошечный паразит делает с волками нечто странное

Более 25 лет исследований показали, что заражение этим паразитом вдвое повышает шансы волков стать лидерами стаи.

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Токсоплазмоз — заболевание, вероятно, известное всем владельцам котов. Крохотный паразит способен воспроизводиться лишь в телах кошачьих, однако легко заражает и процветает почти во всех теплокровных животных, пишет Science Alert.

Новое исследование показывает, что воздействие токсоплазмы гондии (Toxoplasma gondii) в дикой природе крайне мало изучено, результаты показывают, что паразит оказывает большее влияние на экосистемы и поведение животных больше, чем мы могли бы предположить ранее.

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Группа исследователей из проекта "Йеллоустонский волк" под руководством биологов Коннора Мейера и Киры Кэссиди 26 лет наблюдали за поведением волков, провели более 200 анализов крови животных и пришли к любопытному заключению — крохотные паразиты, заражая волков, делают с ними нечто странное.

Отметим, что T. Gondii, попадая в тело кого-либо другого, начинают искать способ перенести свое потомство внутрь кошки, чтобы не оказаться в эволюционном тупике. В результате носитель начинает вести себя крайне странно — например, зараженных крыс привлекает запах мочи котов, что значительно увеличивает их шансы на погибель. Кроме того, науке известно, что "жертвами" паразитов становятся и шимпанзе, которые, вероятнее всего, будут искать встречи с более крупными кошками, например, леопардами.

Серые волки (Canis lupus) в Йеллоустонском национальном парке не совсем попадают под описание добычи кошек, однако их территория обитания совпадает с территорией пум, которые являются переносчиками T. Gondii. Кроме того, оба хищника охотятся на лосей, оленей-мулов и бизонов это может быть одним из способов заражения. Кроме того, исследователи полагают, что волки могут заразиться токсоплазмозом через поедание мертвых пум или проглатывания их экскрементов.

В новом исследовании собраны наблюдения за серыми волками за 26 лет — это позволило ученым изучить влияние T. Gondii на промежуточного хозяина в диких условиях.

Мейр и Кэссиди, провели более 200 анализов крови местных пум и серых волков и пришли к выводу, что стаи с большой территорией, пересекающейся с пумами, имеют больше шансов подцепить паразита. Кроме того, исследователи обнаружили, что зараженные волки были склонны к большему риску — например, в 11 раз чаще перемещали свои стаи ближе к пумам. Также исследователи обнаружили, что зараженные самцы вдвое чаще покидали свою стаю в течение полугода в сравнении с более типичным для неинфицированных 21 месяцев. У самок также наблюдалось подобное поведение — они на четверть чаще покидали стаю в течение 30 месяцев в сравнении с более типичными 48 месяцами.

Однако, куда любопытным оказался тот факт, что шансы зараженных самцов стать вожаками вырастали вдвое. Исследователи обнаружили, что T. Gondii способен повышать уровень тестостерона в крови, что приводит к повышенной агрессии и доминированию, которые помогают зараженному самцу занять свое лидирующее место в стае.

Исследователи полагают, что заражение вожаков стаи токсопламозом будет иметь несколько существенных последствий для стаи. Во-первых, передача паразита может стать врожденной — от матери к потомству. Во-вторых, поведение вожака стаи отразится на поведении всех волков.

Биологи уверены, что результаты их исследования проливают свет на влияние этих крохотных паразитов на динамику целой экосистемы, а также свидетельствует о том, что они все еще являются малоизученными.

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