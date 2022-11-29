Пробуджує "ген ватажка". Виявлено, що крихітний паразит робить із вовками щось дивне

Понад 25 років досліджень показали, що зараження цим паразитом удвічі підвищує шанси вовків стати лідерами зграї.

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Токсоплазмоз — захворювання, ймовірно, відоме всім власникам котів. Крихітний паразит здатний зароджуватися лише в тілах котячих, проте легко заражає і процвітає майже у всіх теплокровних тваринах, пише Science Alert.

Нове дослідження показує, що вплив токсоплазми (Toxoplasma gondii) у дикій природі вкрай мало вивчений, результати показують, що паразит робить більший вплив на екосистеми та поведінку тварин, ніж ми могли б передбачити раніше.

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Група дослідників із проєкту "Єллоустоунський вовк" під керівництвом біологів Коннора Меєра та Кіри Кессіді 26 років спостерігали за поведінкою вовків, провели понад 200 аналізів крові тварин і дійшли до цікавого висновку — крихітні паразити, заражаючи вовків, роблять із ними щось дивне.

Зазначимо, що T. Gondii, потрапляючи в тіло будь-кого іншого, починають шукати спосіб перенести своє потомство всередину кішки, щоб не опинитися в еволюційній безвиході. В результаті носій починає поводитися вкрай дивно — наприклад, заражених щурів приваблює запах сечі котів, що значно збільшує їхні шанси на смерть. Крім того, науці відомо, що "жертвами" паразитів стають і шимпанзе, які, найімовірніше, шукатимуть зустрічі з більшими кішками, наприклад, леопардами.

Сірі вовки (Canis lupus) в Єллоустоунському національному парку не зовсім потрапляють під опис здобичі кішок, проте їхня територія проживання збігається з територією пум, які є переносниками T. Gondii. Крім того, обидва хижаки полюють на лосів, оленів-мулів та бізонів це може бути одним зі способів зараження. Крім того, дослідники вважають, що вовки можуть заразитися токсоплазмозом через поїдання мертвих пум або проковтування їх екскрементів.

У новому дослідженні зібрано спостереження за сірими вовками за 26 років — це дозволило вченим вивчити вплив T. Gondii на проміжного господаря у диких умовах.

Меєр і Кессіді провели понад 200 аналізів крові місцевих пум і сірих вовків і дійшли висновку, що зграї з великою територією, що перетинається з пумами, мають більше шансів підчепити паразита. Крім того, дослідники виявили, що заражені вовки були схильні до більшого ризику — наприклад, в 11 разів частіше переміщали свої зграї ближче до пум. Також дослідники виявили, що заражені самці вдвічі частіше залишали свою зграю протягом пів року порівняно з типовим для неінфікованих 21 місяців. У самок також спостерігалася подібна поведінка — вони на чверть частіше залишали зграю протягом 30 місяців порівняно з типовими 48 місяцями.

Однак, куди цікавим виявився той факт, що шанси заражених самців стати ватажками зростали вдвічі. Дослідники виявили, що T. Gondii здатний підвищувати рівень тестостерону в крові, що призводить до підвищеної агресії та домінування, які допомагають зараженому самцю зайняти своє лідируюче місце у зграї.

Дослідники вважають, що зараження ватажків зграї токсоплазмоз матиме кілька істотних наслідків для зграї. По-перше, передача паразита може стати вродженою від матері до потомства. По-друге, поведінка ватажка зграї відіб'ється на поведінці всіх вовків.

Біологи впевнені, що результати їхнього дослідження проливають світло на вплив цих крихітних паразитів на динаміку цілої екосистеми, а також свідчить про те, що вони все ще є маловивченими.

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