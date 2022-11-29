Таинственная богиня. 2700-летние фрагменты в Испании помогли больше узнать о религии в Египте

На найденной керамике археологи увидели легендарную Хатхор — покровительницу любви и радости.

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На одном из трех холмов в испанской Саламанке археологи производили раскопки. Еще в 1990 году исследователи здесь обнаружили огражденное поселение железного века.

Недавно на холме Серро-де-Сан-Висенте обнаружили необычную древнеегипетскую реликвию, — пишет издание Heritage Daily.

Площадь поселения занимает около 1,2 гектара. Оно имеет возраст более 2700 лет. Последние тридцать лет археологи исследовали около тысячи квадратных метров.

Под руководством Хуана Хесуса Падильи и Антона Бланки проводили последние раскопки. В ходе работы смогли обнаружить особые древние артефакты. В руки команды попала расписная керамика и амулеты с мотивами египетского и восточно-средиземноморского происхождения.

Керамика привлекла самое большое внимание. Она является частью керамической инкрустации из сусального золота. На находке изображена богиня Хатхор. В древнеегипетской мифологии она была покровительницей неба, радостей, любви и т.д. Также она была женой бога Гора и дочерью бога Ра. Предполагают, что богиня символически является матерью земных представителей этих божеств – то есть фараонов.

[ + – ] Как складываются фрагменты вместе Фото: Heritage Daily

Отдельные фрагменты артефакта вместе складывают реликвию длиной 5 см. На них видна нижняя часть волос Хатхор с ее кудрями. Археологи отмечают, что любая часть сформировалась безупречным образом, чтоб она подходила к опорной базе. Предполагают, что это сделали с помощью клея или смолы. Выяснить это планируется с помощью анализа.

Керамику обнаружили в стенах большого мегарона. Рядом с ней был кусок амфоры с рисунками цветов, а также бусы и зуб акулы.

Пока неясно, как именно изображение древнеегипетской богини попало в Испанию. Однако предположение есть. Считается, что керамику могла привезти финикийская делегация. Однако есть и другая теория. Согласно ему, жители поселений переняли культуру Восточного Средиземноморья.

В настоящее время обе теории подтверждают предварительные раскопки. В 2021 году команда обнаружила амулет с изображением богини Хатхор.

Ранее Фокус писал о необычных мумиях с золотым языком, которых археологи обнаружили на севере Египта.