Таємнича богиня. 2700-річні фрагменти в Іспанії допомогли більше дізнатися про релігію в Єгипті

На знайденій кераміці археологи побачили легендарну Хатхор — покровительку кохання та радості.

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На одному з трьох пагорбів в іспанській Саламанці археологи робили розкопки. Ще в 1990 році дослідники тут виявили огороджене поселення залізного віку.

Нещодавно на пагорбі Серро-де-Сан-Вісенте виявили незвичайну давньоєгипетську реліквію, пише видання Heritage Daily.

Площа поселення займає майже 1,2 га. Воно має вік понад 2700 років. Останні 30 років археологи досліджували приблизно тисячі квадратних метрів.

Під керівництвом Хуана Хесуса Падільї та Антона Бланки проводили останні розкопки. У процесі роботи змогли виявити особливі давні артефакти. До рук команди потрапила розписна кераміка й амулети з мотивами єгипетського та східно-середземноморського походження.

Кераміка привернула найбільшу увагу. Вона є частиною керамічної інкрустації із сусального золота. На знахідці зображено богиню Хатхор. У давньоєгипетській міфології вона була покровителькою неба, радощів, кохання тощо. Також вона була дружиною бога Гора та донькою бога Ра. Припускають, що богиня є символічно матір'ю земних представників цих божеств – тобто фараонів.

[ + – ] Як складаються фрагменти разом Фото: золото

Окремі фрагменти артефакту разом складають реліквію довжиною 5 см. На них видно нижню частину волосся Хатхор з її кучерями. Археологи зазначають, кожна частина сформувалася ідеально, щоб вона підходила до опорної основі. Припускають, що це зробили за допомогою клею чи смоли. З'ясувати це планується з допомогою аналізу.

Кераміку виявили у стінах великого мегарону. Поруч із нею був шматок амфори з малюнками квітів, а також намисто та зуб акули.

Поки що незрозуміло, як саме зображення давньоєгипетської богині потрапило в Іспанію. Проте припущення є. Вважають, що кераміку могла привезти фінікійська делегація. Проте є й інша теорія. Згідно з ним, жителі поселень перейняли культуру Східного Середземномор'я.

Нині обидві теорії підтверджують попередні розкопки. У 2021 році команда виявила амулет із зображенням богині Хатхор.

Раніше Фокус писав про незвичайні мумії із золотим язиком, яких археологи знайшли на півночі Єгипту.