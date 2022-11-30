"Призрачный предок". Искусственный интеллект помог открыть настоящую правду о геноме человека

Ученые узнали, что современные люди при выходе с Африки много лет назад спаривались с неизвестным видом человека.

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Недавно на юге Испании обнаружили мистические следы. Ученые до сих пор не знают, кому они принадлежат. Появилась даже теория, что по этим местам когда-то ходил неизвестный вид человека. Также ученые знали и о гибридной девушке-подростке, существовавшей 50 000 лет назад.

Таких раньше никто не видел. Но только недавно выяснили, что эта девушка была не единственной. Посредством искусственного интеллекта исследователям удалось идентифицировать неизвестный вид предков человека, — пишет Science Alert.

Это позволило проследить с кем именно общались современные люди при выходе из Африки. Эти события происходили 80 тысяч лет назад. Тогда часть популяции отправилась на другие континенты, чтобы дать начало всем существующим видам.

На этом пути они размножались с другими видами. Как правило, это были древние или даже вымершие гоминиды других видов. Еще недавно считали, что сексуальные связи включали только неандертальцев, а также денисовцев – неизвестных до 2010 года.

В последнем исследовании выделили третий вид в евразийской ДНК. В этом помог алгоритм, просеявший массу древнего и современного генетического кода человека. С помощью Басеевского заключения ученые нашли доказательство "третьей интрогрессии". Это архаическая популяция, с которой современные люди скрещивались при выходе из Африки.

Фото: Getty Images

Предполагают, что она связана с неандертальско-денисковской. Также вероятно, что она просто рано отделилась от денисовской линии. Это означает, что третья популяция могла быть смесью денисовцев и неандертальцев.

Результат исследования подтверждает особенность девушки-подростки, которую индетифицировали в 2018 году. Хотя эти проекты и не объединены между собой. Однако другие возможности ученые не исключают, ведь впереди еще немало исследований.

В том же году команда исследователей нашла доказательства, что денисовцы и неандертальцы действительно могли скрещиваться между собой. Ряд статей рассказывал о хронологии того, как это могло происходить. Однако применение искусственного интеллекта для такого анализа совершенно новая методика.

Впереди еще немало экспериментов. Исследования проводили, чтобы найти места большого расхождения в геномах неандертальцев и денисовцев. Но обнаружили что-то в очень сильно разнящемся геноме.

Напомним, ранее Фокус писал о новых теориях вымирания неандертальцев. Считается, что этот вид человека мог вымереть из-за спаривания с Homo Sapiens.