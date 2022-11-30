"Примарний предок". Штучний інтелект допоміг відкрити справжню правду про геном людини

Учені дізналися, що сучасні люди при виході з Африки багато років тому спаровувалися з невідомим видом людини.

Related video

Нещодавно на Півдні Іспанії виявили містичні сліди. Вчені й досі не знають, кому вони належать. З'явилася навіть теорія, що цими місцями колись ходив невідомий вид людини. Також вчені знали й про гібридну дівчину-підлітка, яка існувала 50 000 років тому.

Таких раніше ніхто не бачив. Але нещодавно з'ясували, що ця дівчина була не єдиною. За допомогою штучного інтелекту дослідникам вдалося ідентифікувати невідомий вид предків людини, пише Science Alert.

Це дало змогу простежити, з ким саме спілкувалися сучасні люди при виході з Африки. Ці події відбувалися 80 тисяч років тому. Тоді частина популяції вирушила на інші континенти, щоб дати початок всім видам, які існують.

Цим шляхом вони розмножувалися з іншими видами. Як правило, це були давні чи навіть вимерлі гомініди інших видів. Ще нещодавно вважали, що сексуальні зв'язки включали лише неандертальців, а також денисівців — невідомих до 2010 року.

В останньому дослідженні виділили третій вид у євразійській ДНК. У цьому допоміг алгоритм, що просіяв масу стародавнього та сучасного генетичного коду людини. За допомогою Баєсового висновування вчені знайшли доказ "третьої інтрогресії". Це архаїчна популяція, з якою сучасні люди схрещувалися під час виходу з Африки.

Фото: Getty Images

Припускають, що вона пов'язана з неандертальсько-десинівською. Також імовірно, що вона просто рано відокремилася від Денисівської лінії. Це означає, що третя популяція могла бути сумішшю денисівців і неандертальців.

Результат дослідження підтверджує особливість дівчини-підлітка, яку індетифікували у 2018 році. Хоча ці проєкти й не поєднані між собою. Однак інші можливості вчені не відкидають, адже попереду ще чимало досліджень.

У тому ж році команда дослідників знайшла докази, що денисівці та неандертальці справді могли схрещуватися між собою. Низка статей розповідала про хронологію того, як це могло відбуватися. Однак застосування штучного інтелекту для такого аналізу є абсолютно новою методикою.

Попереду ще багато експериментів. Дослідження проводили, щоб знайти місця великої розбіжності в геномах неандертальців і денисівців. Але виявили щось у геномі, що дуже сильно розрізняється.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нові теорії вимирання неандертальців. Вважається, що цей вид людини міг вимерти через спарювання з Homo Sapiens.