Святилище божества с головой птицы. Археологи в Египте сделали неожиданное открытие

Исследователи обнаружили остатки зала с колоннами, сосуды из глины и много другого.

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Долгое время археологическая миссия работала в храме города Тель-эль-Фараин. Оно больше известно как Холм фараонов. Министерство туризма и древностей Египта объявило об успехе миссии.

Исследователям удалось обнаружить остатки зала с колоннами в храме Буто и ряд религиозных сосудов из глины, — пишет издание Al-Monitor.

Кроме того, были и другие находки. Министерство сообщило об обнаружении на известняковой панели изображения божества с птичьей головой. Оно украшено короной и перьями. Предполагают, что это божество Мут или Нехбет. На уровне пола обнаружили небольшое каменное сооружение из известки. Оно было защищено толстыми стенами. Возле нее была посуда для жертвоприношений.

Официальные лица говорят, что остатки зала с колоннами могут относиться к эпохе Эль-Сави. На это указывают посуда и каменные обломки с разными гравюрами.

Остатки зала обнаружили в юго-западном конце храма Буто. Его площадь составляет около 6,5 на 4,5 м. Архитектурный объект включает несколько колонн, украшенных изображениями растения папирус. Раньше такие мотивы ассоциировались с богиней Ваджет.

Открытие назвали важным научным и археологическим дополнением для понимания памятников Нового царства. Глава археологической миссии Хоссам Гонейм отметил, что миссия работала с 2016 года. Этот город чрезвычайно важен, ведь содержит древности в возрасте 4200 лет до нашей эры.

Гонейм сказал, что открытие имеет большую ценность. Впервые археологи видят зал с колоннадой в одном из храмов Нижнего Египта. Такие обычно встречались только в храмах Верхнего Египта.

Раскопки будут продолжаться. Археологи стремятся найти остальные колонны внутри храма.

Профессор египетских древностей Ахмед Бадран назвал открытие важным. Он добавил, что когда-то место раскопок было важной религиозной столицей. Последние обнаруженные артефакты спасены от изменения климата и повышения грунтовых вод.

Напоследок он призвал иностранные археологические миссии больше уделять внимание раскопкам в районе Дельты.

Ранее Фокус писал об уникальной находке в Испании. Там археологи во время раскопок смогли обнаружить фрагмент реликвии с неизвестной древнеегипетской богиней.