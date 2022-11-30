Святилище божества з головою птахів. Археологи в Єгипті зробили несподіване відкриття

Дослідники виявили залишки зали з колонами, посудини з глини та багато іншого.

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Довгий час археологічна місія працювала в храмі міста Тель-ель-Фараїн. Воно більше відоме як пагорб фараонів. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту оголосило про успіх місії.

Дослідникам вдалося виявити залишки зали з колонами в храмі Буто й низку релігійних посудин із глини, — пише видання Al-Monitor.

Крім того, були інші знахідки. Міністерство повідомило про виявлення на вапняковій панелі зображення божества з пташиною головою. Воно прикрашене короною та пір'ям. Припускають, що це божество Мут чи Нехбет. На рівні підлоги виявили невелику кам'яну споруду з вапна. Вона була захищена товстими стінами. Біля неї був посуд для жертвоприношень.

Офіційні особи кажуть, що залишки зали з колонами можуть належати до епохи Ель-Саві. На це вказують посуд і кам'яні уламки з різними гравюрами.

Залишки зали виявили в південно-західному кінці храму Буто. Його площа становить близько 6,5 на 4,5 м. Архітектурний об'єкт включає кілька колон, прикрашених зображеннями рослини папірус. Раніше такі мотиви асоціювалися з богинею Ваджет.

Відкриття назвали важливим науковим і археологічним доповненням для розуміння пам'яток Нового царства. Глава археологічної місії Хоссам Гонейм зазначив, що місія працювала з 2016 року. Це місто надзвичайно важливе, адже містить старожитності віком із 4200 років до нашої ери.

Гонейм сказав, що відкриття має велику цінність. Уперше археологи бачать зал із колонадою в одному з храмів Нижнього Єгипту. Такі зазвичай зустрічалися лише в храмах Верхнього Єгипту.

Розкопки продовжуватимуться. Археологи прагнуть знайти решту колон усередині храму.

Професор єгипетської старовини Ахмед Бадран назвав відкриття важливим. Він додав, що колись місце розкопок було важливою релігійною столицею. Останні виявлені артефакти врятовані від зміни клімату й підвищення ґрунтових вод.

Насамкінець він закликав іноземні археологічні місії більше приділяти увагу розкопкам у районі Дельти.

Раніше Фокус писав про унікальну знахідку в Іспанії. Там археологи під час розкопок змогли виявити фрагмент реліквії з невідомою давньоєгипетською богинею.