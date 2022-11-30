Возрастом 3000 лет. Во время школьной поездки возле Тель-Авива нашли амулет скарабея

Предполагается, что артефакт когда-то принадлежал местному правителю.

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Экскурсия для учащихся 8-го класса в Израиле завершилась довольно неожиданным образом. Во время путешествия в Азор экскурсовод нашел интересную находку с изображением древнеегипетского правителя, — пишет The Times of Israel.

Амулет скарабея мог дарить власть местному ханаанскому правителю. Артефакт обнаружили на прошлой неделе. Это произошло случайно.

Во время экскурсии с восьмым классом ее глава Гилад Стерн заметил на земле что-то похожее на маленькую игрушку. Он взял ее в руки и сразу понял, что это маленький скарабей с четко вырезанной сценой.

Находка взволновала учеников, а сам экскурсовод был потрясен.

На скарабее отчетливо видна сцена с двумя фигурами. Одна просто сидит, другая – имеет удлиненную голову. Последняя может представлять корону египетского фараона. Возможно, сцена символизирует передачу власти.

Во время этой экспедиции восьмиклассники средней школы Рабина проходили курс гида Израильского управления древностей в Азоре. После этого они могли бы также водить экскурсии, рассказывая об археологических памятниках в центральном израильском городе недалеко от Тель-Авиа.

[ + – ] Тель-Авив Фото: The Times of Israel

Директор управления Эли Эскусидо назвал находку "символической". Ведь во время этого ученики не только получали археологические знания, но и сделали свой вклад в археологическое наследие.

Древние египтяне рассматривали навозного жука как воплощение творения и возрождения, подобно действию Бога.

Скарабеи происходят исключительно из египетской культуры. Однако их широкое распространение достигло дальних регионов вне Египта. Сотни скарабеев обнаружили только на территории современного Израиля. Скарабей использовался как печать и символ власти и статуса.

Исследователи также отмечают, что уровень мастерства в недавно обнаруженном скарабее не является типичным для Египта.

На тыльной стороне скарабея есть надрезы. Предполагают, что артефакт был зарыт умышленно в землю вместе с другими предметами. В то же время сцена на печати скарабея отражает геополитическую реальность, царившую в земле Ханаан в течение поздних бронзовых суток.

В то время местные хананеи были под властью Египетской империи.

Ранее Фокус о том, что археологи в Египте обнаружили редких мумий с золотым языком.