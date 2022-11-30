Вік 3000 років. Під час шкільної поїздки біля Тель-Авіва знайшли амулет скарабея

Передбачається, що артефакт колись належав місцевому правителю.

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Екскурсія для учнів 8 класу в Ізраїлі завершилася досить несподівано. Під час подорожі в Азор екскурсовод знайшов цікаву знахідку із зображенням давньоєгипетського правителя, пише The Times of Israel.

Амулет скарабея міг дарувати владу місцевому ханаанському правителю. Артефакт виявили минулого тижня. Це трапилося випадково.

Під час екскурсії з восьмим класом її голова Гілад Стерн помітив на землі щось схоже на маленьку іграшку. Він узяв її до рук і одразу зрозумів, що це маленький скарабей із чітко вирізаною сценою.

Знахідка схвилювала учнів, а сам екскурсовод був вражений.

На скарабеї чітко видно сцену з двома фігурами. Одна просто сидить, інша має подовжену голову. Остання може представляти корону єгипетського фараона. Можливо, сцена символізує передачу влади.

Під час цієї експедиції восьмикласники середньої школи Рабіна проходили курс гіда Ізраїльського управління давнини в Азорі. Після цього вони могли б також проводити екскурсії, розповідаючи про археологічні пам'ятки в центральному ізраїльському місті неподалік Тель-Авіа.

[ + – ] Тель Авів Фото: The Times of Israel

Директор управління Елі Ескусідо назвав знахідку "символічною". Адже під час цього учні не лише отримували археологічні знання, а й зробили свій внесок у археологічну спадщину.

Стародавні єгиптяни розглядали жука-гнойовика як втілення творіння та відродження, подібно до дії Бога.

Скарабеї походять виключно з єгипетської культури. Однак їхнє значне поширення досягло далеких регіонів поза Єгиптом. Сотні скарабеїв виявили лише на території сучасного Ізраїлю. Скарабей використовувався як печатка та символ влади й статусу.

Дослідники також зазначають, що рівень майстерності в недавно виявленому скарабеї не є типовим для Єгипту.

На тильній стороні скарабея є надрізи. Припускають, що артефакт був заритий навмисне в землю разом із іншими предметами. Водночас сцена на печатці скарабея відображає геополітичну реальність, що панувала в землі Ханаан протягом пізньої бронзової доби.

Тоді місцеві хананеї були під владою Єгипетської імперії.

Раніше Фокус про те, що археологи в Єгипті виявили рідкісних мумій із золотими язиками.