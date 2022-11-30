Смертельные объятия. Второй по величине остров Фиджи душит целая армия лоз

Исследователи считают, что захват острова виноградными лозами является драматическим проявлением чистой силы природы.

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В последнее время все чаще можно наблюдать последствия глобального потепления и массового загрязнения планеты. На Земле не осталось ни единого уголка, который бы еще не был загрязнен микропластиком, а резкие изменения климата повсеместно влияют на людей, животных и обитателей океана, пишет Futurism.

Однако в отдаленных уголках все еще можно наблюдать проявление чистой силы природы. Одним из таких проявлений является второй по величине остров Фиджи — Вануа-Леву. Исследования и фото свидетельствуют о том, что остров буквально задыхается в мощных объятиях, сковавших его виноградных лоз.

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Ученые предполагают, что это драматическому сценарию предшествовало несколько событий. Во-первых, виновниками называют инвазивные виды, которые были завезены сюда американскими войсками во время Второй мировой войны. Во-вторых, ситуацию усугубили ряд других опасных видов растений и жестоких стихийных бедствий. В результате лозы буквально душат любую другую флору, не имеющую и шанса на конкуренцию.

Отметим, что климатологи давно предрекли, что изменения климата повлекут за собой более интенсивные штормы, такие как тропические циклоны. Так и произошло — с 80-х годов ученые наблюдают увеличение интенсивности и количества штормов.

Однако сейчас исследователи считают, что на Вануа-Леву мы наблюдаем еще один эффект планетарного дисбаланса — природа буквально вышла из-под контроля. В результате кудзу, лиана из семейства ипомеи, буквально поглощает целые кроны деревьев на расстоянии нескольких километров. Кроме того, ситуацию усугубляют и другие подобные виды, например, Merremia peltata, которые стали инвазивными лишь в последние пару лет из-за повышения интенсивности тропических циклонов.

Местное население изо всех сил пытается очистить дорожки от коварных лоз, однако выращивать какие-либо растения здесь с каждым годом становится все сложнее.

К слову, исследователи нашли и небольшие плюсы ситуации. Хотя, скорее, их нашли местные жители — они научились использовать один из видов лозы в качестве веревки и активно используют их в торговле.

Исследователи отмечают, что остров Вануа-Леву является неожиданной демонстрацией последствий изменения климата и напоминание о том, что нам еще предстоит столкнуться с множеством последствий глобального потепления.

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