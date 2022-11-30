Смертельні обійми. Другий за величиною острів Фіджі душить ціла армія ліз

Дослідники вважають, що захоплення острова виноградними лозами є драматичним виявом чистої сили природи.

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Останнім часом все частіше можна спостерігати наслідки глобального потепління та масового забруднення планети. На Землі не залишилося жодного куточка, який би ще не був забруднений мікропластиком, а різкі зміни клімату повсюдно впливають на людей, тварин та мешканців океану, пише Futurism.

Однак у віддалених куточках все ще можна спостерігати вияв чистої сили природи. Одним із таких проявів є другий за величиною острів Фіджі — Вануа-Леву. Дослідження і фото свідчать про те, що острів буквально задихається в потужних обіймах виноградних ліз.

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Вчені припускають, що це драматичному сценарію передувало кілька подій. По-перше, винуватцями називають інвазивні види, завезені сюди американськими військами під час Другої світової війни. По-друге, ситуацію посилили ряд інших небезпечних видів рослин та жорстоких стихійних лих. У результаті лози буквально душать будь-яку іншу флору, яка не має шансу на конкуренцію.

Зазначимо, що кліматологи давно передбачили, що зміни клімату спричинять більш інтенсивні шторми, такі як тропічні циклони. Так і сталося — з 80-х років вчені спостерігають збільшення інтенсивності та кількості штормів.

Однак зараз дослідники вважають, що на Вануа-Леву ми спостерігаємо ще один ефект планетарного дисбалансу — природа вийшла з-під контролю. В результаті кудзу, ліана із сімейства іпомеї, буквально поглинає цілі крони дерев на відстані кількох кілометрів. Крім того, ситуацію погіршують і інші такі види, наприклад Merremia peltata, які стали інвазивними лише в останні пару років через підвищення інтенсивності тропічних циклонів.

Місцеве населення щосили намагається очистити доріжки від підступних ліз, проте вирощувати якісь рослини тут з кожним роком стає дедалі складніше.

До речі, дослідники виявили і невеликі плюси ситуації. Хоча, швидше, їх знайшли місцеві жителі — вони навчилися використовувати один із видів лози як мотузку та активно використовують їх у торгівлі.

Дослідники зазначають, що острів Вануа-Леву є несподіваною демонстрацією наслідків зміни клімату та нагадування про те, що нам ще доведеться зіткнутися з багатьма наслідками глобального потепління.

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