Нам все время лгали. Ученые обнаружили, что у родителей действительно есть любимчики

Опрос показывает, что сложнее всего за статус любимого бороться средним детям.

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Несмотря на то, что родители всю жизнь говорят нам о том, что у них нет "любимчиков", опросы показывают, что они все же лукавят, пишет IFL Science.

Об этом свидетельствует ряд опросов, в том числе и проведенный известной исследовательской и аналитической фирмой YouGov — родители все же лукавят, когда утверждают, что не выделяют ни одного из своих детей.

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Исследователи отмечают, что "любимчики" среди детей — довольно щекотливая тема, однако анонимные исследования все же способны пролить свет на этот вопрос. Опрос провели среди пользователей Mumsnet — результаты свидетельствуют о том, что:

более 50% опрошенных считают наличие "любимчика" ужасным;

почти у 25% родителей все же есть "любимчик".

Отметим, что данный опрос является лишь выборкой среди пользователей Mumsnet, а не населения страны или мира, однако он дает представление о картине в целом.

Исследователи отмечают, что среди тех у кого все же есть "любимчик" более 50% заявили, что предпочитают младшего и лишь 26% респондентом выделяют старшего ребенка. Любопытно, что 61% родителей, любимчиком которых является младший ребенок, рассказали, что считают старших дочерей и сыновей более "хитрыми и требовательными".

Важно понимать, что у опроса среди пользователей Mumsnet есть свои недостатки — исследователи полагают, что результаты могут быть искажены тем, как именно был разработан опрос или периодом в результате которого родитель в данный момент имеет лучшие отношения с младшим ребенком — например, переходной возраст у детей. Впрочем, есть и обратная сторона — исследователи считают, что из-за анонимности опроса родители могли быть более честны в выборе ответа.

Так или иначе, однако результаты опроса Mumsnet примерно совпадают с данными, собранными исследовательской фирмой YouGov в 2020 году.

Результаты опроса показывают, что лишь 10% родителей готовы признать, что у них есть "любимчик", однако реальная цифра вполне может оказаться выше. Дело в том, что 134% респондентов заявили о том, что столкнулись с подобным отношением в детстве.

В целом в опросе приняли участие более 6 тысяч респондентов. Результаты среди тех, у кого есть любимчики, свидетельствуют о том, что:

Родители с двумя детьми:

62% отдают предпочтение младшим;

30% отдают предпочтение старшим;

8% предпочитают не говорить об этом.

Родители с тремя и более детьми:

43% отдают предпочтение младшим;

34% отдают предпочтение одному из средних;

19% отдают предпочтение старшим.

Исследователи также заметили любопытную особенность: 36% мужчин, которые считают, что у родителей был фаворит, думают, что это была сестра; 46% женщин — думают, что это был брат. При этом, 23% мужчин считают, что любимчиками были они и лишь 17% женщин думают так о себе.

Ранее Фокус писал о том, что дети действительно умнее родителей — ученые сделали необычное открытие.