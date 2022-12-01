Нам увесь час брехали. Учені з'ясували, що в батьків справді є улюбленці

Опитування показує, що найскладніше за статус улюбленого боротися середнім дітям.

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Незважаючи на те, що батьки все життя говорять нам про те, що в них немає "улюбленців", опитування показують, що вони все ж таки лукавлять, пише IFL Science.

Про це свідчить низка опитувань, зокрема й проведене відомою дослідницькою та аналітичною фірмою YouGov — батьки все ж таки лукавлять, коли стверджують, що не виділяють жодного зі своїх дітей.

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Дослідники зазначають, що "улюбленці" серед дітей — досить делікатна тема, проте анонімні дослідження все ж таки здатні пролити світло на це питання. Опитування провели серед користувачів Mumsnet — результати свідчать, що:

понад 50% опитаних вважають наявність "улюбленця" жахливим;

майже у 25% батьків усе ж таки є "улюбленець".

Зазначимо, що це опитування є лише вибіркою серед користувачів Mumsnet, а не населення країни чи світу, проте воно дає уявлення про картину загалом.

Дослідники зазначають, що серед тих у кого все ж таки є "улюбленець" понад 50% заявили, що віддають перевагу молодшому й лише 26% респондентів виділяють старшу дитину. Цікаво, що 61% батьків, улюбленцем яких є молодша дитина, розповіли, що вважають старших дочок і синів "хитрішими та вимогливішими".

Важливо розуміти, що опитування серед користувачів Mumsnet має свої недоліки — дослідники вважають, що результати можуть бути спотворені тим, як саме було розроблено опитування чи періодом, унаслідок якого хтось з батьків наразі має кращі стосунки з молодшою дитиною — наприклад, перехідний вік у дітей. Втім, є й зворотний бік — дослідники вважають, що через анонімність опитування батьки могли бути більш чесними у виборі відповіді.

Так чи інакше, проте результати опитування Mumsnet приблизно збігаються з даними, зібраними дослідницькою фірмою YouGov у 2020 році.

Результати опитування показують, що лише 10% батьків готові визнати, що в них є "улюбленець", проте реальна цифра цілком може виявитися вищою. Справа в тому, що 134% респондентів заявили про те, що зіткнулися з подібним ставленням у дитинстві.

Загалом в опитуванні взяли участь понад 6 тисяч респондентів. Результати серед тих, у кого є улюбленці, свідчать, що:

Батьки із двома дітьми:

62% віддають перевагу молодшим;

30% віддають перевагу старшим;

8% вважають за краще не говорити про це.

Батьки з трьома та більше дітьми:

43% віддають перевагу молодшим;

34% віддають перевагу одному із середніх;

19% віддають перевагу старшим.

Дослідники також помітили цікаву особливість: 36% чоловіків, які вважають, що в батьків був фаворит, думають, що це була сестра; 46% жінок — думають, що це був брат. При цьому 23% чоловіків вважають, що улюбленцями були вони і лише 17% жінок думають так про себе.

Раніше Фокус писав про те, що діти справді розумніші за батьків — учені зробили незвичайне відкриття.