Подводный мундиаль. В Лондонском аквариуме скаты владеют мячом не хуже футболистов (фото)

Сотрудники аквариума опубликовали очаровательные кадры, на которых видно, как скаты играют в свою версию подводного футбола.

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Футбольные болельщики по всему миру прикованы к экранам телевизора, где транслируются матчи Чемпионата мира по футболу 2022, который проходит в Катаре. Однако скаты из Лондонского аквариума решили доказать, что они ничем не хуже футболистов именитых клубов и также искусно умеют обращаться с мячом, пишет Daily Mail.

Сотрудники Лондонского аквариума поделились очаровательным видео — на кадрах видно, как скаты играют в мяч под водой. Эксперты уверяют, что подводный футбол способствует умственной стимуляции в лучах солнца. Любопытно, что в качестве мяча для футбола скатов используется мяч в виде сетки, внутри которого расположена еда.

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[ + – ] Скаты играют в свою версию подводного футбола Фото: Will Ireland/PinPep

На снимках видно, как шестеро скатов участвуют в игре и катают между собой полый мяч, наполненный их любимым лакомством — рыбой. Ученые отмечают, что у скатов есть особенная черта — они способны находить пищу, используя свои электрические поля, которые они испускают. Однако для успешной игры в подводный футбол скатам необходимо было использовать для нахождения добычи другие варианты — использовать обоняние.

Исследования показывают, что входе игры скаты поняли, что им необходимо нырнуть к полому мячу, а затем погонять его в разные стороны, чтобы из него высыпалось больше еды.

По словам сотрудницы Лондонского аквариума SEA LIFE Ровены Кеннеди, скаты — разумные существа, поэтому так важно поощрять их естественное поведение при кормлении. Исследователи отмечают, что нашли решение в мячах-фидерах, которые легко использовать в качестве стимулирующего способа кормления скатов — он поощряет командное поведение для добычи пищи, а также развивает острое обоняние, как в дикой природе.

[ + – ] Внутри полого мяча находится рыба Фото: Will Ireland/PinPep

Отметим, что скаты тесно связаны с акулами, но имеют более плоскую форму тела. В результате они отлично приспособлены для жизни на морском дне — их рот, жабры и ноздри расположены на нижней стороне, а глаза располагаются сверху. В общей сложности в мире насчитывается около 600 различных видов скатов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самую большую в мире популяцию гигантских скатов — скрывались в Эквадоре.