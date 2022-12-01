Підводний мундіаль. У Лондонському акваріумі скати володіють м'ячем не гірше за футболістів (фото)

Співробітники акваріума опублікували чарівні кадри, на яких видно, як скати грають у свою версію підводного футболу.

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Футбольні вболівальники по всьому світу прикуті до екранів телевізора, де транслюються матчі Чемпіонату світу з футболу 2022 року, який проходить у Катарі. Однак скати з Лондонського акваріума вирішили довести, що вони нічим не гірші за футболістів знаменитих клубів і також майстерно вміють поводитися з м'ячем, пише Daily Mail.

Співробітники Лондонського акваріума поділилися чарівним відео — на кадрах видно, як скати грають у м'яч під водою. Експерти запевняють, що підводний футбол сприяє розумовій стимуляції у променях сонця. Цікаво, що як м'яч для футболу скатів використовується м'яч у вигляді сітки, всередині якої розташована їжа.

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[ + – ] Скати грають у свою версію підводного футболу Фото: Will Ireland/PinPep

На знімках видно, як шестеро скатів беруть участь у грі й катають між собою порожній м'яч, наповнений їх улюбленими ласощами — рибою. Вчені відзначають, що скати мають особливу рису — вони здатні знаходити їжу, використовуючи свої електричні поля, які вони випускають. Однак для успішної гри у підводний футбол скатам необхідно було використовувати для знаходження видобутку інші варіанти — використовувати нюх.

Дослідження показують, що під час гри скати зрозуміли, що їм необхідно пірнути до порожнього м'яча, а потім поганяти його в різні боки, щоб з нього висипалося більше їжі.

За словами співробітниці Лондонського акваріума SEA LIFE Ровени Кеннеді, скати — розумні істоти, тому так важливо заохочувати їхню природну поведінку під час годування. Дослідники відзначають, що знайшли рішення у м'ячах-фідерах, які легко використовувати як заохочувальний спосіб годування скатів — він заохочує командну поведінку для видобутку їжі, а також розвиває гострий нюх, як у дикій природі.

[ + – ] Усередині порожнього м'яча знаходиться риба Фото: Will Ireland/PinPep

Зазначимо, що скати тісно пов'язані з акулами, але мають більш пласку форму тіла. В результаті вони відмінно пристосовані для життя на морському дні — їх рот, зябра і ніздрі розташовані на нижній стороні, а очі розташовані зверху. Загалом у світі налічується близько 600 різних видів схилів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найбільшу у світі популяцію гігантських скатів — ховалися в Еквадорі.