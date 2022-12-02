Тайна раскрыта: как "Белая Королева" Англии Елизавета Вудвилл поклонялась замученному святому

В "давно потерянной" часовне Вестминстерского аббатства, вероятно, были ужасающие изображения смерти христианского святого и мученика Эразма, а также его зубы.

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Часовня Святого Эразма просуществовала менее 25 лет, пока в 1502 году ее не разрушили. Сейчас от нее остались лишь изысканно вырезанное обрамление, изготовленное из алебастра, пишет Daily Mail. Оно должно украшать в часовне рередос — большой алтарный образ.

В исследовании предполагают, что это украшение изображало святого Эразма, которого выпотрошили. Его привязали к столу и заживо наматывали кишки на брашпиль (механизм, установленный на корабле для подъема якоря и натяжения тросов).

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[ + – ] Часовня Святого Эразма использовали для королевских захоронений и для хранения мощей Святого Эразма. Фото: Stephen_Conlin

Мало что известно о роли часовни Святого Эразма, ведь о ней вскользь упоминается в историях аббатства. По словам одного из авторов нового исследования Джона Гудолла, этой святыне уделялось очень мало внимания.

В 1470-х годах так называемая "Белая Королева" заказала строительство часовни Святого Эразма, вероятнее всего проектом архитектора Роберта Стоуэлла. Также считается, что он и помог спасти самые ценные ее части, когда спустя менее четверти века здание разрушили.

[ + – ] Елизавета Вудвилл, она же "Белая Королева" и бабушка Генриха VIII

Елизавета Вудвилл, она же "Белая Королева", вышла замуж за короля Эдуарда IV в 1464 году, и вместе у них было 10 детей. Их старшим ребенком была Елизавета Йоркская, которая выйдет замуж за Генриха VII и родит Генриха VIII, одного из самых известных монархов в истории.

Как считают исследователи, часовня Святого Эразма была не только местом поклонения "культу" истребленного святого, но и королевской усыпальницей. Среди похороненных там есть восьмилетняя Анна Моубрей, девочка-невеста сына Елизаветы Ричарда, герцога Йоркского, вышедшая замуж за него в 1478 году (им обоим тогда было около 5 лет). К сожалению, они скончались спустя несколько лет после свадьбы.

Святой Эразм был покровителем моряков и людей, страдающих болью в животе, а также отвечал за благополучие детей, что могло стать толчком для строительства часовни. И хотя точное местоположение не установлено, считается, что ее построили на территории сада, рядом с лавками английского купца Уильяма Кекстона.

В конце концов часовню снесли по приказу Генриха VII, чтобы освободить место для его и его жены часовни, а позже для захоронения.

Сейчас там стоит статуя святого Эразма, которая, по мнению авторов, может быть отсылкой на древнюю забытую святыню.

Несмотря на то, что Белая Королева связана с Вестминстером, после смерти в 1492 году она была похоронена вместе с мужем Эдуардом IV в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

С тех пор там похоронили таких монархов, как Генриха VIII, Георга V и Елизавету II.

Фокус раньше узнавал, где действительно родился Христофор Колумб. Несмотря на множество теорий, ученые приблизились к разгадке этой тайны.