Таємницю розкрито: як "Біла Королева" Англії Єлизавета Вудвілл поклонялася замученому святому

У "давно втраченій" каплиці Вестмінстерського абатства, ймовірно, були жахливі зображення смерті християнського святого і мученика Еразма, а також його зуби.

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Каплиця Святого Еразма проіснувала менш як 25 років, поки у 1502 році її не зруйнували. Зараз від неї залишилися лише вишукано вирізьблене обрамлення, виготовлене з алебастру, пише Daily Mail. Воно мало б прикрашати у каплиці рередос — великий вівтарний образ.

У дослідженні припускають, що ця прикраса зображала святого Еразма, якого випотрошили. Його прив'язали до столу живцем та намотували кишки на брашпиль (механізм, встановлений на кораблі для підіймання якоря та натягування тросів).

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[ + – ] Каплиця Святого Еразма використовували для королівських поховань і для зберігання мощей Святого Еразма Фото: Stephen_Conlin

Мало що відомо про роль каплиці Святого Еразма, адже про неї побіжно згадується в історіях абатства. За словами одного з авторів нового дослідження Джона Гудолла, цій святині приділялося дуже мало уваги.

У 1470-х роках так звана "Біла Королева" замовила будівництво каплиці Святого Еразма, найімовірніше за проєктом архітектора Роберта Стоуелла. Також вважається, що він і допоміг врятувати найцінніші її частини, коли через менш як чверть століття будівлю зруйнували.

[ + – ] Єлизавета Вудвілл, вона ж "Біла Королева" та бабуся Генріха VIII

Єлизавета Вудвілл, вона ж "Біла Королева", вийшла заміж за короля Едуарда IV у 1464 році, і разом вони мали 10 дітей. Їхньою старшою дитиною була Єлизавета Йоркська, яка вийде заміж за Генріха VII й народить Генріха VIII, одного з найвідоміших монархів в історії.

Як вважають дослідники, каплиця Святого Еразма була не тільки місцем поклоніння "культу" випотрошеного святого, але і королівською усипальницею. Серед похованих там є восьмирічна Анна Моубрей, дівчинка-наречена сина Єлизавети Річарда, герцога Йоркського, яка вийшла заміж за нього у 1478 році (їм обом тоді було близько 5 років). На жаль, вони померли через кілька років після весілля.

Святий Еразм був покровителем моряків і людей, які страждають від болю в животі, а також відповідав за благополуччя дітей, що могло стати поштовхом для будівництва каплиці. І хоча точне місце розташування не встановлене, вважається, що її звели на території саду, поруч з лавками англійського купця Вільяма Кекстона.

Зрештою, каплицю знесли за наказом Генріха VII, щоб звільнити місце для його та його дружини каплиці, а пізніше для поховання.

Зараз там стоїть статуя святого Еразма, яка, на думку авторів, може бути відсилкою на давню забуту святиню.

Попри те, що Біла Королева пов'язана з Вестмінстером, після смерті у 1492 році її поховали разом з чоловіком Едуардом IV в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Відтоді там поховали таких монархів, як Генріха VIII, Георга V і Єлизавету II.

Фокус раніше дізнавався, де насправді народився Христофор Колумб. Попри безліч теорій, вчені наблизилися до розгадки цієї таємниці.