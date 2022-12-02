Вакцина от ВИЧ успешно прошла первый этап испытаний: препарат эффективен в 97% случаев

Результаты исследования многообещающие и делают препарат одним из самых перспективных кандидатов.

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Известно, что на данный момент не существует вакцины от ВИЧ — ученые бьются над ее разработкой уже почти 40 лет, но пока безуспешно. Частично это объясняется с тенденцией ВИЧ к мутации — инфекция быстро развивается и меняется, в результате иммунной системе сложнее ее распознать, пишет Science Alert.

За почти 40 лет почти никому, за исключением нескольких громких случаев, не удалось полностью излечиться от ВИЧ-инфекции. Фактически ученые до сих пор не знают, как и какие именно иммунные клетки способны защитить организм и справиться с инфекцией.

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По словам одного из авторов исследования Уильяма Шифа, новая разработка имеет все шансы стать первой в мире вакциной от ВИЧ. Она представляет собой серию прививок, каждая из которых несет в себе разные частицы инфекции и тем самым как бы тренирует иммунную систему. С каждой новой прививкой молекулы будут становиться все ближе и ближе к молекулам реальных вирусов ВИЧ, пока вырабатываемые антитела не смогут связываться со многими видами ВИЧ. Шиф отмечает, что они с коллегами, по сути, представляют совершенно новый взгляд на создание вакцины.

В данный момент ученые завершили небольшое испытание первой фазы — оно включало в себя тестирование вакцины, созданной из модифицированной версии белка, присутствующего в вирусе ВИЧ. По сути эта частица служит для того, чтобы подготовить организм пациента к выработке нейтрализующих антител. Ученые предполагают, что именно они играют решающую роль в создании иммунитета против ВИЧ.

В общей сложности в первой фазе испытания приняли участие 48 человек. Часть из реципиентов получили вакцину, другие — плацебо. Результаты свидетельствуют о том, что у 35 из 36 реципиентов, получивших вакцину, наблюдалась активация предшественников нейтрализующих антител. По сути эти В-клетки способны произвести первый шаг к созданию иммунитета против ВИЧ.

По словам Шифа, они с коллегами разработали метод при котором вакцина должна научить иммунную систему распознавать широкий спектр встречающихся в природе подтипов ВИЧ.

Отметим, что в ходе первой фазы никто из реципиентов не сообщал о серьезных побочных эффектах. Однако некоторые испытуемые сообщали о боли в месте инъекции, а также головной боли, которые, впрочем, исчезали в течение 1-2 дней.

По словам Шифа, потребуется время для начала второй фазы испытаний, и нет никаких гарантий, что в конечном итоге вакцина все же сработает. Однако если ученым все же удастся успешно завершить испытания, в дальнейшем этот метод можно будет использовать для создания вакцин против коронавируса и гриппа.

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