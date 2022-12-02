Вакцина від ВІЛ успішно пройшла перший етап випробувань: препарат ефективний у 97% випадків

Результати дослідження багатообіцяючі та роблять препарат одним із найперспективніших кандидатів.

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Відомо, що наразі не існує вакцини від ВІЛ — вчені б'ються над її розробкою вже майже 40 років, але поки що безуспішно. Частково це пояснюється тенденцією ВІЛ до мутації — інфекція швидко розвивається і змінюється, в результаті імунній системи складніше її розпізнати, пише Science Alert.

За майже 40 років майже нікому, крім кількох гучних випадків, не вдалося повністю вилікуватися від ВІЛ-інфекції. Фактично вчені досі не знають, як і які саме імунні клітини здатні захистити організм та впоратися з інфекцією.

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За словами одного з авторів дослідження Вільяма Шифа, нова розробка має всі шанси стати першою у світі вакциною від ВІЛ. Вона є серією щеплень, кожна з яких несе в собі різні частинки інфекції і тим самим тренує імунну систему. З кожним новим щепленням молекули ставатимуть все ближче і ближче до молекул реальних вірусів ВІЛ, поки антитіла, що виробляються, не зможуть зв'язуватися з багатьма видами ВІЛ. Шиф зазначає, що вони з колегами, по суті, представляють абсолютно новий погляд на створення вакцини.

Наразі вчені завершили невелике випробування першої фази — воно включало тестування вакцини, створеної з модифікованої версії білка, що є у вірусі ВІЛ. По суті ця частка служить для того, щоб підготувати організм пацієнта до вироблення нейтралізуючих антитіл. Вчені припускають, що вони відіграють вирішальну роль у створенні імунітету проти ВІЛ.

Загалом у першій фазі випробування взяли участь 48 осіб. Частина реципієнтів отримали вакцину, інші — плацебо. Результати свідчать про те, що у 35 з 36 реципієнтів, які отримали вакцину, спостерігалася активація попередників нейтралізуючих антитіл. По суті, ці В-клітини здатні зробити перший крок до створення імунітету проти ВІЛ.

За словами Шифа, вони з колегами розробили метод при якому вакцина повинна навчити імунну систему розпізнавати широкий спектр ВІЛ, що зустрічається в природі.

Зазначимо, що під час першої фази ніхто з реципієнтів не повідомляв про серйозні побічні ефекти. Однак деякі піддослідні повідомляли про біль у місці ін'єкції, а також головний біль, який, втім, зникав протягом 1-2 днів.

За словами Шифа, потрібен час для початку другої фази випробувань, і немає жодних гарантій, що зрештою вакцина все ж таки спрацює. Однак якщо вченим все ж таки вдасться успішно завершити випробування, надалі цей метод можна буде використовувати для створення вакцин проти коронавірусу та грипу.

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