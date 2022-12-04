Подарок под елку из медного века: археологи нашли древние детские игрушки (фото)

Дети более 5 тысяч лет назад создавали игрушки, которые сегодня могут дать представление об использовании артефактов в древних европейских обществах.

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Ученые предполагают, что древние гравированные дощечки возрастом примерно в 5 тыс. лет на Пиренейском полуострове создавали дети. И они могут дать представление о европейских обществах того времени, пишет Phys.org.

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[ + – ] Оригинальная гравированная дощечка в виде совы в Музее Уэльвы Фото: Juan J. Negro

Около 4 тыс. гравированных дощечек, напоминающих сову, датируют медным веком между 5500 и 4750 годами до н. э. Их обнаружили в гробницах и других местах захоронений по всему Пиренейскому полуострову. Дощечка имела два гравированных круга для глаз и тело, очерченное внизу. Ученые предполагают, что такие дощечки имели еще и ритуальное значение и изображали божества или умерших.

Однако сейчас Хуан Негро и его команда решили пересмотреть эти теории и высказали собственные предположения о найденных дощечках. Исследователи считают, что их могли изготовить дети или подростки, глядя на распространенные на той территории виды сов, а затем использовать как куклы, игрушки или амулеты. Авторы изучили более 100 таких дощечек и оценили их (по шкале один до шести) на основе того, сколько из шести признаков совы они имеют, в том числе два глаза, перья челка, узорные перья, плоская мордашка, клюв и крылья.

Позже авторы сравнили эти таблички со 100 современными изображениями сов, которые нарисовали дети в возрасте от 4 до 13 лет, и нашли немало схожих черт. Со временем у взрослых детей рисунки становились все точнее и больше напоминали животных.

Исследователи обращают внимание на наличие двух небольших отверстий в верхней части многих дощечек. Они кажутся непрактичными, чтобы подвесить изделие на веревке, и не имеют четких следов повреждений, если бы их использовали таким образом.

Именно поэтому авторы исследования предполагают, что в эти отверстия вставляли перья, чтобы напоминать челки на головах некоторых региональных сов, как у ушастой совы (Asio otus).

Также они предполагают, что из-за непрофессионализма резьбы дощечек, которую бы не допустили опытные ремесленники в изделиях для ритуалов, большинство изготовили именно дети. Потому это может быть своеобразным взглядом на детское поведение в обществах медного возраста.

Напомним, Фокус писал о найденной стене 30 м длиной, на которой изображены сцены из мифов. Интересно, что ее открыли второй раз, но более чем на век о ее существовании забыли.