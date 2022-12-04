Подарунок під ялинку з мідного віку: археологи знайшли давні дитячі іграшки (фото)

Діти понад 5 тис. років тому створювали іграшки, які сьогодні можуть дати уявлення про використання артефактів в давніх європейських суспільствах.

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Вчені припускають, що стародавні гравійовані дощечки віком приблизно 5 тис. років на Піренейському півострові створювали діти. І вони можуть дати уявлення про європейські суспільства тих часів, пише Phys.org.

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[ + – ] Оригінальна гравійована дощечка у вигляді сови в Музеї Уельви Фото: Juan J. Negro

Близько 4 тис. гравійованих дощечок, які нагадують сову, датують мідним століттям між 5500 і 4750 р. до н. е. Їх знайшли в гробницях та інших місцях поховань по всьому Піренейському півострову. Дощечка мала два гравіровані кола для очей і тіло, окреслене внизу. Вчені припускають, що такі дощечки мали ще й ритуальне значення і зображували божества або померлих.

Однак зараз Хуан Негро та його команда вирішили переглянути ці теорії та висловили власні припущення стосовно знайдених дощечок. Дослідники вважають, що їх могли виготовити діти або ж підлітки, дивлячись на поширені на тій території види сов, а потім використовувати як ляльки, іграшки чи амулети. Автори вивчили понад 100 таких дощечок та оцінили їх (за шкалою від одного до шести) на основі того, скільки з шести ознак сови вони мають, зокрема два ока, пір'яний чубчик, візерункове пір'я, плоску мордочку, дзьоб та крила.

Пізніше автори порівняли ці таблички зі 100 сучасними зображеннями сов, які намалювали діти віком від 4 до 13 років, та знайшли чимало схожих рис. З часом у доросліших дітей малюнки ставали все точнішими та більше нагадували тварин.

Дослідники звертають увагу на наявність двох невеликих отворів у верхній частині багатьох дощечок. Вони здаються непрактичними, щоб підвісити виріб на мотузці, і не мають чітких очікуваних слідів пошкоджень, якби ж їх використовували у такий спосіб.

Саме тому автори дослідження припускають, що в ці отвори вставляли пір'я, щоб нагадувати чубчики на головах деяких регіональних сов, як от у вухатої сови (Asio otus).

Також вони припускають, що через непрофесійність різьблення дощечок, яку б не допустили досвідчені ремісники у виробах для ритуалів, більшість виготовили саме діти. Тому це може бути своєрідним поглядом на дитячу поведінку в суспільствах мідного віку.

Нагадаємо, Фокус писав про знайдену стіну 30 м завдовжки, на якій зображено сцени з міфів. Цікаво, що її відкрили вдруге, але на понад століття про її існування забули.