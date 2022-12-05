Ученые рассказали, где впервые на Земле можно увидеть восход Солнца

Несмотря на то, что Японию называют Страной восходящего Солнца, первый восход все же видят в совсем других регионах Земли.

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Где на планете находится место, где можно увидеть первый восход Солнца? И в каком месте можно увидеть восход Солнца в первый день Нового года? На эти вопросы отвечает американский ученый для издания Live Science.

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По словам Кэмерона Хаммелса из Калифорнийского технологического института, на самом деле с физической точки зрения не существует первого восхода Cолнца. На самом деле существует череда вечных восходов Солнца и нельзя сказать, что какой-то из них первый, а какой-то является последним.

Но для того, чтобы следить за течением времени, человечество придумало часовые пояса и линию перемены даты, где заканчивается один день и начинается другой.

"Если говорить с этой точки зрения, то первый восход Солнца происходит на линии перемены дат", — говорит Хаммелс.

Эта линия проходит через середину Тихого океана по 180-му меридиану восточной долготы. Линия перемены даты в основном представляет собой прямую, с небольшими отклонениями. Это связано с тем, чтобы одна страна не находилась одновременно в двух часовых поясах, но также это имеет и другие политические и экономические причины.

[ + – ] Но для того, чтобы следить за течением времени, человечество придумало часовые пояса и линию перемены даты, где заканчивается один день и начинается другой Фото: Live Science

Например, линия перемены даты проходит почти на 3200 км от островного государства Кирибати, которое имеет самый ранний часовой пояс на Земле.

"Исходя из этого, в течение большей части года, например, в дни равноденствий, на Кирибати должен быть первый восход Солнца. Если точнее, то первым местом на планете, которое встречает новый день можно считать необитаемый остров Миллениум, также известный как остров Кэролайн, который входит в состав Кирибати", — говорит Хаммелс.

Но, по словам ученого, не всегда происходит именно так. Наша планета имеет наклон в 23,5 гардуса, поэтому направление солнечного света, падающего на Землю, меняется в течение года. Во время южного летнего солнцестояния и северного зимнего солнцестояния 21 или 22 декабря Солнце в основном светит над Южным тропиком (23-я параллель южной широты), в то время как Южный полюс и большая часть Антарктиды освещаются 24 часа в сутки.

"Но если находится немного севернее 66 градусов южной широты, то здесь Солнце ненадолго садится, прежде чем взойти уже через несколько минут после полуночи. Поэтому на необитаемом острове Янг, на который претендует Новая Зеландия, иногда можно увидеть первый восход Солнца в те дни, которые стоят рядом с солнцестояниями, включая первый восход Нового года, то есть 1 января", — говорит Хаммелс.

[ + – ] По словам Кэмерона Хаммелса из Калифорнийского технологического института, на самом деле с физической точки зрения не существует первого восхода Cолнца. На самом деле существует череда вечных восходов Солнца и нельзя сказать, что какой-то из них первый, а какой-то является последним Фото: NASA

Но с другой стороны, на острове Янг первый восход Солнца бывает только в 10-15% случаев. В остальное время из-за особенностей нашей атмосферы и преломления солнечных лучей, здесь можно видеть солнечный свет почти круглосуточно. То есть даже после заката. Поэтому здесь часто нет настоящего заката или восхода Солнца.

По словам Хаммелса, во время солнцестояния, первый восход Солнца можно наблюдать на леднике Диббл, который находится в Антарктиде.

Во время северного летнего солнцестояния и южного зимнего солнцестояния с 20 по 22 июня Солнце светит более прямо на северное полушарие, чем на южное полушарие. Поэтому, первый восход Солнца будет севернее.

"Линия перемены дат проходит между Россией и Аляской (штатом США) через Берингов пролив. Эта линия делит полам два отсрова – Острова Диомида. Остров Большой Диомид принадлежит России, а Малый Диомид —США. За несколько недель и даже месяцев до 21 июня на российском острове можно увидеть первый восход Солнца на планете", — говорит Хаммелс.

Как уже писал Фокус на Солнце появилась черная дыра, которая выбросила поток плазмы в космос. Он отправился в сторону Земли, что стало причиной появления геомагнитной бури на планете.