Учені розповіли, де вперше на Землі можна побачити схід Сонця

Незважаючи на те, що Японію називають Країною Вранішнього Сонця, перший схід все ж таки бачать у зовсім інших регіонах Землі.

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Де на планеті знаходиться місце, де можна побачити перший схід Сонця? І де можна побачити схід Сонця у перший день Нового року? На ці запитання відповідає американський вчений видання Live Science.

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За словами Кемерона Хаммелса з Каліфорнійського технологічного інституту, насправді із фізичного погляду немає першого сходу Сонця. Насправді існує низка вічних сходів Сонця і не можна сказати, що якийсь із них перший, а якийсь є останнім.

Але для того, щоб стежити за плином часу, людство придумало часові пояси та лінію зміни дати, де закінчується один день і починається інший.

"Якщо говорити з цього погляду, то перший схід Сонця відбувається на лінії зміни дат", — говорить Хаммелс.

Ця лінія проходить через середину Тихого океану по 180 меридіану східної довготи. Лінія зміни дати переважно є прямою, з невеликими відхиленнями. Це пов'язано з тим, щоб одна країна не знаходилася одночасно у двох часових поясах, але також це має й інші політичні та економічні причини.

[ + – ] Але для того, щоб стежити за плином часу, людство придумало часові пояси та лінію зміни дати, де закінчується один день і починається інший Фото: dino

Наприклад, лінія зміни дати проходить майже на 3 200 км від острівної держави Кірибаті, яка має найраніший часовий пояс на Землі.

"Виходячи з цього, протягом більшої частини року, наприклад, у дні рівнодення, на Кірибаті має бути перший схід Сонця. Якщо точніше, то першим місцем на планеті, яке зустрічає новий день можна вважати безлюдний острів Міленіум, також відомий як острів Керолайн, який входить до складу Кірибаті", — каже Хаммелс.

Але, за словами вченого, не завжди відбувається саме так. Наша планета має нахил 23,5 градусів, тому напрям сонячного світла, що падає на Землю, змінюється протягом року. Під час південного літнього сонцестояння і північного зимового сонцестояння 21 або 22 грудня Сонце здебільшого світить над Південним тропіком (23 паралель південної широти), у той час як Південний полюс і велика частина Антарктиди освітлюються 24 години на добу.

"Але якщо знаходитися трохи північніше 66 градусів південної широти, то тут Сонце ненадовго сідає, перш ніж зійти вже через кілька хвилин після опівночі. Тому на безлюдному острові Янг, на який претендує Нова Зеландія, іноді можна побачити перший схід Сонця в ті дні, які стоять поряд із сонцестояннями, враховуючи перший схід Нового року, тобто 1 січня", — говорить Хаммелс.

[ + – ] За словами Кемерона Хаммелса з Каліфорнійського технологічного інституту, насправді з фізичного погляду немає першого сходу Сонця. Насправді існує низка вічних сходів Сонця і не можна сказати, що якийсь із них перший, а якийсь є останнім Фото: NASA

Але з іншого боку, на острові Янг перший схід Сонця буває лише в 10-15% випадків. В решту часу через особливості нашої атмосфери та заломлення сонячних променів, тут можна бачити сонячне світло майже цілодобово. Тобто навіть після заходу сонця. Тому тут часто немає справжнього заходу сонця або сходу Сонця.

За словами Хаммелса, під час сонцестояння перший схід Сонця можна спостерігати на льодовику Діббл, який знаходиться в Антарктиді.

Під час північного літнього сонцестояння і південного зимового сонцестояння з 20 по 22 червня Сонце світить прямо на північну півкулю, ніж на південну півкулю. Тому перший схід Сонця буде північніше.

"Лінія зміни дат проходить між Росією та Аляскою (штатом США) через Берингову протоку. Ця лінія ділить навпіл два острови — Острови Діоміда. Острів Великий Діомід належить Росії, а Малий Діомід — США. За кілька тижнів і навіть місяців до 21 червня на російському острові можна побачити перший схід Сонця на планеті", — каже Хаммелс.

Як уже писав Фокус, на Сонці з'явилася чорна діра, яка викинула потік плазми в космос. Він вирушив у бік Землі, що стало причиною появи геомагнітної бурі планети.