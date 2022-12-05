Мозг в огне. Ученым удалось вылечить 5-летнюю девочку, страдающую редкой загадочной болезнью

Врачи отступили от медицинского протокола и это помогло спасти жизнь девочке, на которой уже поставили крест.

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Аутоиммунные заболевания сложны в выявлении и лечении. Долгое время считалось, что в подобных случаях лечение может быть эффективным лишь на ранних стадиях, однако новый опыт показывает, что иногда стоит отойти от медицинского протокола и, похоже, подтверждает наличие нового и эффективного лечения странной болезни, пишет Sci Tech Daily.

Этот случай произошел еще осенью 2020 года, однако был описан в медицинском сообществе лишь сейчас. Группа врачей из Университета Рутгерса описала удивительный случай спасения 5-летней девочки.

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Малышке поставили диагноз — анти-NMDAR энцефалопатия. Это редкое аутоиммунное заболевание, которое весьма трудно диагностировать, и которое вызывает нарушения в роботе головного мозга человека. Известно, что ребенок не отреагировал на стандартное лечение заболевания, а потому девочку перевели в реабилитационный центр, где они 3 месяца провела в кататоническом состоянии.

Однако мама ребенка отказывалась сдаваться, а потому захотела услышать третье мнение. На помощь врачам выехала группа медиков из Университета Рутгердса. Как правило, при таких заболеваниях важную роль играет время — считается, что если пациент не отреагировал на лечение сразу, то продолжать его бессмысленно и неэффективно.

Впрочем, врачи из Университета Рутгерса предположили, что надежда есть, а потому предложили попробовать новое лечение. По словам автора исследования, профессора педиатрии и невралгии в Медицинской школе Рутгерса Викрам Бхиз, они с коллегами поместили девочку в педиатрическое отделение больницы и назначили лечение в виде курса стероидов, объединенных антител и долгосрочного иммунодепрессанта.

Отметим, что при анти-NMDAR энцефалопатии иммунная система распознает рецепторы NMDAR в головном мозгу как чужеродные и начинает их атаковать. В результате это приводит к массивной дисфункции, включающей психические, когнитивные и моторные проблемы.

По словам Викрама Бхиза, они с коллегами назначили не только курс препаратов, но и провели серию обмена плазмой, чтобы перезагрузить иммунную систему девочки. Любопытно, что некий прогресс в поведении ребенка заметили почти сразу — мать 5-летней пациентки тут же сообщила врачам, что ребенок ведет себя иначе, чем прежде.

В общей сложности врачам потребовалось провести дюжину сеансов плазмафереза, но оно того стоило — в конечном счете пациентка чувствовала себя лучше с каждой новой процедурой, пока в конце концов не выздоровела полностью.

По словам исследователей, данный случай должен стать поучительным для всего научного и медицинского сообщества и фактически меняет подход к лечению аутоиммунных заболеваний — стоит попробовать новый подход, даже если прошло много времени и кажется, что надежды на выздоровление пациента нет.

Ранее Фокус писал о том, что такое аутоиммунные заболевания и как они связаны со здоровым рационом.