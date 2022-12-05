Мозок у вогні. Ученим вдалося вилікувати 5-річну дівчинку, яка страждає на рідкісну загадкову хворобу

Лікарі відступили від медичного протоколу й це допомогло врятувати життя дівчинці, де вже поставили хрест.

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Аутоімунні захворювання складні у виявленні та лікуванні. Довгий час вважалося, що в подібних випадках лікування може бути ефективним лише на ранніх стадіях, проте новий досвід показує, що іноді варто відійти від медичного протоколу і, схоже, підтверджує наявність нового й ефективного лікування дивної хвороби, пише Sci Tech Daily.

Цей випадок стався ще восени 2020 року, проте був описаний у медичному співтоваристві лише зараз. Група лікарів з Університету Рутгерса описала дивовижний випадок порятунку 5-річної дівчинки.

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Малій поставили діагноз — анти-NMDAR енцефалопатія. Це рідкісне аутоімунне захворювання, яке дуже важко діагностувати і яке спричиняє порушення в роботі головного мозку людини. Відомо, що дитина не відреагувала на стандартне лікування захворювання, а тому дівчинку перевели до реабілітаційного центру, де вона 3 місяці провела в кататонічному стані.

Однак мама дитини відмовлялася здаватися, а тому захотіла почути третю думку. На допомогу лікарям виїхала група медиків з Університету Рутгердса. Як правило, при таких захворюваннях важливу роль відіграє час — вважається, якщо пацієнт не відреагував на лікування одразу, то продовжувати його безглуздо і неефективно.

Утім, лікарі з Університету Рутгерса припустили, що надія є, а тому запропонували спробувати нове лікування. За словами автора дослідження, професора педіатрії та невралгії в Медичній школі Рутгерса Вікрам Бхіз, вони з колегами помістили дівчинку в педіатричне відділення лікарні та призначили лікування у вигляді курсу стероїдів, об'єднаних антитіл і довгострокового імунодепресанту.

Зазначимо, що при анти-NMDAR енцефалопатії імунна система розпізнає рецептори NMDAR у головному мозку як чужорідні та починає їх атакувати. Як наслідок це призводить до масивної дисфункції, що враховує психічні, когнітивні та моторні проблеми.

За словами Вікрама Бхіза, вони з колегами призначили не лише курс препаратів, а й провели серію обміну плазмою, щоб перезавантажити імунну систему дівчинки. Цікаво, що прогрес у поведінці дитини помітили майже відразу — мати 5-річної пацієнтки відразу повідомила лікарям, що дитина поводиться інакше, ніж раніше.

Загалом лікарям знадобилося провести дюжину сеансів плазмаферезу, але воно того вартувало — зрештою пацієнтка почувалася краще з кожною новою процедурою, поки зрештою не одужала повністю.

За словами дослідників, цей випадок має стати повчальним для всього наукового та медичного співтовариства та фактично змінює підхід до лікування аутоімунних захворювань — варто спробувати новий підхід, навіть якщо минуло багато часу і здається, що надії на одужання пацієнта немає.

Раніше Фокус писав про те, що таке аутоімунні захворювання і як вони пов'язані зі здоровим раціоном.