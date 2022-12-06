Плохие новости. Эффективность передовых омолаживающих средств зависит от пола

Исследователи утверждают, что эффект от омолаживающего препарата зависит от пола.

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Исследование на плодовых мухах показывает, как пол обуславливает реакцию на омолаживающий препарат рапамицин, пишет Technology Org.

То, как лекарство влияет на женщин и мужчин, может кардинально отличаться. Это касается самого перспективного на сегодня антивозрастного лекарственного средства рапамицина, о чем говорят исследователи из Института биологии старения Макса Планка в Кельне и Университетского колледжа Лондона.

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Они утверждают, что препарат может продлить жизнь только самок плодовитых мух, но не самцов. Кроме того, рапамицин только замедлял развитие возрастных патологических изменений в кишечнике у самок. Поэтому исследователи пришли к выводу, что биологический пол является решающим фактором эффективности омолаживающих средств.

Продолжительность жизни женщин значительно выше, чем у мужчин. Однако они чаще страдают от возрастных заболеваний и побочных реакций на лекарства.

"Наша долгосрочная цель — сделать так, чтобы мужчины жили так же долго, как и женщины, а женщины были такими же здоровыми, как и мужчины в пожилом возрасте. Но для этого нам нужно понять, откуда берутся эти отличия", — объясняет один из ведущих авторов исследования Ю-Суан Лу.

Исследователи давали омолаживающий препарат рапамицин самцам и самкам плодовых мушек, чтобы изучить его влияние на разные полы. Рапамицин является ингибитором роста клеток и регулятором иммунитета, обычно используемого в терапии рака и после трансплантации органов. Ученые обнаружили, что рапамицин удлиняет продолжительность жизни и замедляет развитие возрастных кишечных патологий у самок мух, но не у самцов.

Также ученые заметили, что рапамицин усиливал аутофагию – процесс утилизации отходов клетками – в клетках кишечника самок мух. Клетки кишечника самцов, похоже, уже обладают высокой основной активностью автофагии, которую рапамицин не может дополнительно повысить.

Кроме мух этот эффект повторился на мышах. Самки мышей показали повышенную активность аутофагии после лечения рапамицином.

По словам Ю-Суан Лу, самки имели большую реакцию на рапамицин относительно продления продолжительности жизни, чем самцы мышей, поэтому это позволило раскрыть основной механизм этих различий на примере мух.

Старший автор исследования Линда Партридж добавляет, что пол может быть решающим фактором эффективности антивозрастных препаратов, а понимание процессов, определяющих реакцию на терапевтическое лекарство, позволит улучшить разработку персональных методов лечения.

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