Погані новини. Ефективність передових омолоджувальних засобів залежить від статі

Дослідники стверджують, що ефект від омолоджувального препарату залежить від статі.

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Дослідження на плодових мухах показує, як стать зумовлює реакцію на омолоджувальний препарат рапаміцин, пише Technology Org.

Те, як ліки впливають на жінок та чоловіків, може кардинально відрізнятися. Це стосується найперспективнішого на сьогодні антивікового лікарського засобу рапаміцину, про що говорять дослідники з Інституту біології старіння Макса Планка в Кельні та Університетського коледжу Лондона.

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Вони стверджують, що препарат може продовжити життя лише самок плодовитих мух, але не самців. Окрім цього, рапаміцин лише сповільнював розвиток вікових патологічних змін в кишечнику у самок. Через це дослідники прийшли до висновку, що біологічна стать є вирішальним фактором ефективності омолоджувальних засобів.

Тривалість життя жінок значно вища, ніж у чоловіків. Проте вони також частіше страждають від вікових захворювань та побічних реакцій на ліки.

"Наша довгострокова ціль — зробити так, щоб чоловіки жили так само довго, як і жінки, а жінки були такими ж здоровими, як і чоловіки в літньому віці. Але для цього нам потрібно зрозуміти, звідки беруться ці відмінності", — пояснює один з провідних авторів дослідження Ю-Суан Лу.

Дослідники давали омолоджувальний препарат рапаміцин самцям і самкам плодових мушок, щоб вивчити його вплив на різні статі. Рапаміцин є інгібітором росту клітин та регулятором імунітету, який зазвичай використовується в терапії раку та після трансплантації органів. Вчені виявили, що рапаміцин подовжує тривалість життя і сповільнює розвиток вікових кишкових патологій у самок мух, але не у самців.

Також вчені помітили, що рапаміцин посилював автофагію — процес утилізації відходів клітинами — у клітинах кишечника самок мух. Клітини кишечника самців, схоже, вже мають високу основну активність автофагії, яку рапаміцин не може додатково підвищити.

Окрім мух, цей ефект повторився на мишах. Самки мишей показали підвищену активність автофагії після лікування рапаміцином.

За словами Ю-Суан Лу, самки мали більшу реакцію на рапаміцин щодо продовження тривалості життя, ніж самці мишей, тож тому це дозволило розкрити основний механізм цих відмінностей на прикладі мух.

Старша авторка дослідження Лінда Партридж додає, що стать може бути вирішальним фактором ефективності антивікових препаратів, а розуміння процесів, які визначають реакцію на терапевтичні ліки, дозволить покращити розробку персональних методів лікування.

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