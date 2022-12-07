ВОЗ предупреждает о "неминуемой угрозе": древний патоген доберется до всех континентов Земли

Исследователи считают, что виной тому — ограничение доступа к обычной медицине и низкий уровень иммунизации.

Related video

В 2019 году мир столкнулся с неизвестным для себя противником — коронавирусом, борьба с которым продолжается и по сей день. Но сегодня ВОЗ предупреждают о еще одной угрозе — на этот раз над миром навис древний патоген, пишет Science Alert.

В ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила корь "неминуемой угрозой во всех регионах мира". Исследователи обнаружили, что в 2021 году количество детей, которые пропустили хотя бы одну дозу вакцины от кори достигло рекордной отметки в почти 40 миллионов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Напомним, что корь является вирусным респираторным заболеванием, которое передается воздушно-капельным и капельным путем. В легких случаях инфекция вызывает лихорадку и сыпь, однако тяжелые случаи заболевания могут привести к отеку мозга, пневмонии и даже слепоте. В общей сложности в мире ежегодно фиксируется порядка 9 миллионов случаев заражения корью, а 128 тысяч из них заканчиваются летальным исходом.

Отметим, что существует вакцина против кори, которая, как показывают наблюдения, очень эффективна. В большинстве стран системы здравоохранения придерживаются графика двух доз — первую прививку обычно делают в возрасте одного года, а вторую — в возрасте 4 лет.

Исследования показывают, что вакцина обеспечивает высокую и длительную защиту — двухдозовая схема дает около 99% защиты от заражения. При этом статистика неумолима в отношении непривитых — в странах, где использование вакцин низкое, каждый десятый, подхвативший инфекцию, умирает от нее. В развитых странах с высоким уровнем вакцинации смертность в большинстве своем приходится на непривитых людей и составляет около одного случая на 1000-5000 случаев заболевания корью.

Ученые также отмечают, что корь является чрезвычайно заразной инфекцией — в восприимчивой среде инфицированный человек способен заразить от 12 до 18 человек. Для сравнения заразность COVID составляет 8,2. Исследования уже показали, что для выработки коллективного иммунитета от кори потребуется 95% вакцинация, однако в данный момент большая часть мира находится несколько ниже этого порога — 71% для двух доз и 81% для одной дозы.

В ВОЗ отмечают, что в данный момент в мире достигнут значительный прогресс в снижении смертности детей в возрасте до 5 лет от всех причин — с 12,5 до 5,2 миллионов (с 1990 по 2019 годы). Однако нынешний низкий охват вакцинации может свести на нет это достижение.

Кроме того, исследователи обнаружили, что после заболевания корью существует вероятность долговременного повреждения иммунной системы — например, у невакцинированных пациентов, переболевших тяжелой формой кори, наблюдалось снижение антител в среднем на 40%, после легкой формы — 33%. Для сравнения в здоровых контрольных группах результат составил около 10%.

В ВОЗ считают, что масла в огонь также подливают распространенные мифы о вакцине против кори. Так, например, утверждение бывшего врача и активиста против вакцинации Эндрю Уэйкфилда о том, что вакцина MMR вызывает аутизм, наделало много шума и весьма распространено и сейчас. Впрочем, никаких научных подтверждений этому нет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что прививки от кори не вызывают аутизм.