ВООЗ попереджає про "неминучу загрозу": стародавній патоген дістанеться всіх континентів Землі

Дослідники вважають, що виною тому обмеження доступу до звичайної медицини та низький рівень імунізації.

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2019 року світ зіткнувся з невідомим для себе супротивником — коронавірусом, боротьба з яким триває й досі. Але сьогодні ВООЗ попереджають про ще одну загрозу — цього разу над світом навис давній патоген, пише Science Alert.

У листопаді 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила кір "неминучою загрозою у всіх регіонах світу". Дослідники виявили, що у 2021 році кількість дітей, які пропустили хоча б одну дозу вакцини від кору, досягла рекордної позначки майже 40 мільйонів.

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Нагадаємо, що кір є вірусним респіраторним захворюванням, яке передається повітряно-краплинним та краплинним шляхом. У легких випадках інфекція спричиняє лихоманку та висипання, проте тяжкі випадки захворювання можуть призвести до набряку мозку, пневмонії та навіть сліпоті. Загалом у світі щорічно фіксується близько 9 мільйонів випадків зараження кором, а 128 тисяч із них закінчуються летальним кінцем.

Зазначимо, що існує вакцина проти кору, яка, як свідчать спостереження, дуже ефективна. У більшості країн системи охорони здоров'я дотримуються графіка двох доз — перше щеплення зазвичай роблять у віці одного року, а друге у віці 4 років.

Дослідження показують, що вакцина забезпечує високий та тривалий захист — дводозова схема дає близько 99% захисту від зараження. Водночас статистика невблаганна щодо нещеплених — у країнах, де використання вакцин низьке, кожен десятий, який підхопив інфекцію, помирає від неї. У розвинених країнах з високим рівнем вакцинації смертність здебільшого припадає на нещеплених людей і становить близько одного випадку на 1000-5000 випадків захворювання на кір.

Вчені також зазначають, що кір є надзвичайно заразною інфекцією — у сприйнятливому середовищі інфікована людина здатна заразити від 12 до 18 осіб. Для порівняння заразність COVID становить 8,2. Дослідження вже показали, що для вироблення колективного імунітету від кору потрібно 95% вакцинація, проте наразі більша частина світу знаходиться трохи нижче цього порога — 71% для двох доз і 81% для однієї дози.

У ВООЗ зазначають, що зараз у світі досягнуто значного прогресу в зниженні смертності дітей віком до 5 років від усіх причин — з 12,5 до 5,2 мільйона (з 1990 по 2019 роки). Однак нинішнє низьке охоплення вакцинації може звести нанівець це досягнення.

Крім того, дослідники виявили, що після захворювання на кір існує ймовірність довготривалого пошкодження імунної системи — наприклад, у невакцинованих пацієнтів, які перехворіли на тяжку форму кору, спостерігалося зниження антитіл у середньому на 40%, після легкої форми — 33%. Для порівняння у здорових контрольних групах результат становив близько 10%.

У ВООЗ вважають, що олії у вогонь також підливають поширені міфи про вакцину проти кору. Так, наприклад, твердження колишнього лікаря та активіста проти вакцинації Ендрю Вейкфілда про те, що вакцина MMR викликає аутизм, наробило багато галасу і дуже поширене і зараз. Втім, жодних наукових підтверджень цьому немає.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що щеплення від кору не спричиняють аутизм.