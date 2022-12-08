Древний гигант. В лесу в Тайване нашли останки гигантского кита, возрастом 85 000 лет (фото)

Студенты-археологи из Национального университета Ченг Кунг обнаружили останки кита посреди леса на юге Тайваня. Находке ориентировочно 85 тысяч лет

Related video

Как сообщает The Bellingham Herald, в ходе исследования леса в районе Хенгчуни, команда студентов во главе с профессором Национального университета Ченг Кунг геологом Ян Цзыруй обнаружили останки кита. Команда нашла четыре торчавших из земли ребра, однако это было только начало.

Чтобы полностью раскопать территорию, пришлось потратить 90 дней, это был интенсивный проект, который начался в летнюю жару и завершился в октябре, говорится в пресс-релизе университета, опубликованном 5 декабря.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

[ + – ] Во время раскопок обнаружила огромную окаменелость кита, которая датируется 85 000 лет назад Фото: National Cheng Kung University

По словам экспертов, при раскопках обнаружили огромную окаменелость кита, которой 85 000 лет. Окаменевший кит имел почти 15,3 м в длину и сохранилось около 70% остатков.

Команда раскопала хребет кита, лопатки, заднюю часть черепа и челюстную кость, сказал Цзыруй в релизе. Как показывают фотографии, хвостовые позвонки сохранились лучше.

[ + – ] Команда работает над раскопками Фото: National Cheng Kung University

Наибольшей и тяжелой частью окаменелостей была челюсть кита — ее длина была больше 2 м, а весила она более 330 кг.

[ + – ] После раскопок каждого куска скелета команда использовала носилки, чтобы вынести окаменелости из леса. Фото: National Cheng Kung University

После раскопок каждого куска скелета команда использовала носилки, чтобы вынести окаменелость из леса. Двенадцати людям понадобилось около 7 часов, чтобы вынести челюсть из неровной местности, сообщили в университете.

[ + – ] Слева: команда выкапывает челюстную кость кита. Справа: студент лежит у челюсти, чтобы показать ее большой размер Фото: National Cheng Kung University

Ученые предполагают, что эти остатки принадлежали синему киту или большому финвалу, двум видам китов, жившим у побережья Тайваня тысячелетия назад, сказал Цзыруй.

Окаменелость кита — первая в своем роде, найденная на Тайване — доставили в Национальный музей естественных наук для дальнейшей очистки и исследования, сообщили в университете.

Ранее Фокус писал о найденных останках белого медведя, которым 12 тыс. лет. Что интересно, животное из Ледникового периода случайно обнаружили в прачечной.