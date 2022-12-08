Стародавній гігант. У лісі в Тайвані знайшли останки гігантського кита віком 85 000 років (фото)

Студенти-археологи з Національного університету Ченг Кунг виявили рештки кита посеред лісу на півдні Тайваню. Знахідці орієнтовно 85 тисяч років

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Як повідомляє The Bellingham Herald, під час дослідження лісу в районі Хенгчуні, команда студентів на чолі з професором Національного університету Ченг Кунг геологом Ян Цзируй виявили рештки кита. Команда знайшла чотири ребра, які стирчали із землі, проте це був лише початок.

Щоб повністю розкопати територію, довелося витратити 90 днів, це був інтенсивний проєкт, який розпочався в літню спеку та завершився в жовтні, йдеться в пресрелізі університету, опублікованому 5 грудня.

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[ + – ] Під час розкопок виявbkb величезну скам"янілість кита, яка датується 85 000 років тому Фото: National Cheng Kung University

За словами експертів, під час розкопок виявили величезну скам’янілість кита, якій 85 000 років. Скам'янілий кит мав майже 15,3 м у довжину та збереглися близько 70% решток.

Команда розкопала хребет кита, лопатки, задню частину черепа та щелепну кістку, сказав Цзируй у релізі. Як показують фотографії, хвостові хребці збереглися найкраще.

[ + – ] Команда працює над розкопками Фото: National Cheng Kung University

Найбільшою та найважчою частиною скам’янілостей була щелепа кита — її довжина була більшою за 2 м, а важила вона понад 330 кг.

[ + – ] Після розкопок кожного шматка скелета команда використовувала носилки, щоб винести скам"янілості з лісу Фото: National Cheng Kung University

Після розкопок кожного шматка скелета команда використовувала носилки, щоб винести скам’янілості з лісу. Дванадцятьом людям знадобилося близько 7 годин, щоб винести щелепу з нерівної місцевості, повідомили в університеті.

[ + – ] Ліворуч: команда викопує щелепну кістку кита. Праворуч: студент лежить біля щелепи, щоб показати її великий розмір Фото: National Cheng Kung University

Науковці припускають, що ці рештки належали синьому киту або великому фінвалу, двом видам китів, які жили біля узбережжя Тайваню тисячоліття тому, сказав Цзируй.

Скам'янілість кита — першу в своєму роді, знайдену на Тайвані — доставили в Національний музей природничих наук для подальшого очищення та дослідження, повідомили в університеті.

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