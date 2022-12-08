Дышите глубже. Потеря кислорода задушит большую часть жизни на Земле

Ученые предупреждают, что в будущем атмосфера нашей планеты вновь станет недружелюбной и богатой метаном.

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Сегодня на нашей богатой кислородом планете процветает жизнь, но так, увы, было не всегда, и ученые предрекают, что Земля вновь вернется к своему первоначальному состоянию — атмосфера планеты в будущем станет богатой метаном и с низким содержанием кислорода, пишет Science Alert.

Команда ученых из Технологического института Джорджии смоделировала будущее Земли и пришла к выводу, что нас неизбежно ждет массовое вымирание — количество кислорода в атмосфере планеты сократится приблизительно в миллион раз. Модель показывает, что это, вероятно, произойдет не ранее, чем через миллиард лет. Однако когда изменения наступят, у наших потомков будет не так много времени, чтобы подготовиться — исследователи уверенны, что все произойдет довольно быстро.

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Моделирование показывает, что подобная деоксигенация приведет планету к состоянию, в котором она пребывала до того, что известно как Великое событие окисления (GOE), которое произошло около 2,4 миллиардов лет назад.

Исследователи полагают, что по сути именно это событие станет концом для человечества и большинства форм жизни на Земле, которые полагаются на кислород, чтобы выжить. Исследовательская модель предполагает, что потеря основной части кислорода приведет планету к уровню, напоминающему архейскую Землю и, вероятно, это произойдет до появления влажных парниковых условий и значительной потери поверхностных вод.

В ходе исследования Крис Рейнхард из Технологического института в Джорджии и ученый-эколог Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии создали подробные модели биосферы Земли с учетом изменений яркости Солнца и соответствующего уровня падения углекислого газа. Меньшее количество углерода неизбежно приведет к меньшему количеству фотосинтезирующих организмов, а значит и к меньшему количеству кислорода.

В более ранних исследованиях ученые предрекали, что жизнь на Земле погибнет из-за того, что усиление солнечной радиации сотрет с лица нашей планеты океанические воды через 2 миллиарда лет. Но, похоже, этого человечество уже не увидит — большую часть жизни на планете задушит падение уровня кислорода, и это произойдет гораздо раньше.

В общей сложности ученые изучили около 400 тысяч различных симуляций и все они свидетельствуют об одном и том же. Однако ученые также полагают, что их исследование имеет вес в поисках внеземной жизни во Вселенной. Ученые считают, что необходимо искать другие биосигнатуры, помимо кислорода, чтобы обнаружить жизнь за пределами Солнечной системы.

Рейнхард с Одзаки также подсчитали, что богатая кислородом история Земли может длиться всего лишь 20-30% от всей продолжительности жизни планеты в целом, а микробная жизнь будет существовать еще долго после того, как человечества не станет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, появится ли кто-то вместо нас после того, как человечество исчезнет.