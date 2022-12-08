Дихайте глибше. Втрата кисню задушить більшу частину життя на Землі

Учені попереджають, що в майбутньому атмосфера нашої планети знову стане недружньою та багатою на метан.

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Сьогодні на нашій багатій на кисень планеті процвітає життя, але так, на жаль, було не завжди, і вчені передрікають, що Земля знову повернеться до свого первісного стану — атмосфера планети в майбутньому стане багатою на метан і з низьким вмістом кисню, пише Science Alert.

Команда вчених із Технологічного інституту Джорджії змоделювала майбутнє Землі та дійшла висновку, що на нас неминуче чекає масове вимирання — кількість кисню в атмосфері планети скоротиться приблизно в мільйон разів. Модель показує, що це, ймовірно, відбудеться не раніше, ніж за мільярд років. Однак, коли зміни настануть, у наших нащадків буде не так багато часу, щоб підготуватися — дослідники впевнені, що все станеться досить швидко.

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Моделювання показує, що подібна деоксигенація призведе планету до стану, в якому вона перебувала до того, що відома як Велика подія окислення (GOE), яка сталася приблизно 2,4 мільярди років тому.

Дослідники вважають, що, по суті, саме ця подія стане кінцем для людства та більшості форм життя на Землі, які покладаються на кисень, щоб вижити. Дослідницька модель припускає, що втрата основної частини кисню призведе планету до рівня, що нагадує архейську Землю і, ймовірно, це станеться до появи вологих умов парникових і значної втрати поверхневих вод.

У процесі дослідження Кріс Рейнхард із Технологічного інституту в Джорджії та вчений-еколог Кадзумі Одзакі з Університету Тохо в Японії створили докладні моделі біосфери Землі з урахуванням змін яскравості Сонця та відповідного рівня падіння вуглекислого газу. Найменша кількість вуглецю неминуче призведе до меншої кількості фотосинтезувальних організмів, а отже, і до меншої кількості кисню.

У більш ранніх дослідженнях учені пророкували, що життя на Землі загине через те, що посилення сонячної радіації зітре з лиця нашої планети океанічні води через 2 мільярди років. Але, схоже, цього людство вже не побачить — більшу частину життя на планеті задушить падіння рівня кисню, і це станеться набагато раніше.

Загалом учені вивчили майже 400 тисяч різних симуляцій і всі вони свідчать про те саме. Проте вчені також вважають, що їх дослідження має вагу у пошуках позаземного життя у Всесвіті. Учені вважають, що необхідно шукати інші біосигнатури, крім кисню, щоб знайти життя за межами Сонячної системи.

Рейнхард з Одзакі також підрахували, що багата на кисень історія Землі може тривати лише 20-30% від усієї тривалості життя планети загалом, а мікробне життя існуватиме ще довго після того, як людства не стане.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи з'явиться хтось замість нас після того, як людство зникне.