Гены не пропьешь. Ученые обнаружили, что количество выпитого в неделю вина заложено в нашей ДНК

Исследование показывает, что если бутылка вина пустеет быстрее, чем вы предполагали, то в этом может быть замешана ваша генетика.

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В каждой нашей клетке тела содержится около 20 тысяч генов — они представляют собой "схему" всего, от цвета наших глаз до интеллекта и поведения. И, похоже, не только это — ученые обнаружили, что наше пристрастие к алкоголю может быть заложено непосредственно в ДНК, пишет Daily Mail.

В новом исследовании группа ученых из Университета штата Пенсильвания изучили данные почти 3,4 миллионов человек. В основном в исследовании приняли участие белые европейцы, которые рассказали какое количество алкогольных напитков они выпивают в среднем в неделю.

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Ученые обнаружили, что около 10% выходцев из Европы относятся к группе с самым высоким генетическим показателем, связанным с употреблением алкоголя — в среднем они выпивают около 7 порций алкоголя в неделю. При этом 10% европейцев с самым низким показателем выпивают в среднем менее четырех порций алкоголя в неделю.

Исследователи обнаружили, что бутылка вина может опустошаться гораздо быстрее, чем мы могли бы предположить и это напрямую зависит от наших генов. По словам соавтора исследования профессора Дацзяна Лю, то, сколько мы выпиваем в неделю, увы, не полностью зависит от того, был ли у нас напряженный день или насколько вкусная бутылка вина ждет нас в холодильнике — гены также играют важную роль.

Ученые отмечают, что данное исследование может объяснить, почему некоторые люди всегда готовы пойти в бар или открыть бутылочку вина. Впрочем, ученые настаивают, что мы не можем полностью обвинить генетику в нашем пристрастии к алкоголю — люди все еще способны противостоять генам, например, принять решение о сокращении употребления алкоголя и вести более здоровый образ жизни.

В ходе исследований ученые идентифицировали тысячи генетических вариаций, которые чаще всего встречаются у людей, которые употребляют больше алкоголя в среднем за неделю.

Отметим, что стандартной порцией алкоголя считается:

150 мл вина 12% крепости;

350 мл пива 5%крепости;

чуть более 50 мл крепкого алкоголя.

В общей сложности было обнаружено более 2 тысяч генов, которые в ответе за употребление алкоголя и табака. При этом ученые считают, что курильщики, например, склонны потреблять большее количество алкоголя в неделю.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поняли, что заставляет нас пить больше вина — размер имеет значение.