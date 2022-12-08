Гени не проп'єш. Учені з'ясували, що кількість випитого на тиждень вина закладена в нашій ДНК

Дослідження показує, що якщо пляшка вина порожнішає швидше, ніж ви припускали, то в цьому може бути замішана ваша генетика.

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У кожній нашій клітині тіла міститься майже 20 тисяч генів — вони є "схемою" всього, від кольору наших очей до інтелекту та поведінки. І, схоже, не тільки це — вчені з'ясували, що наша пристрасть до алкоголю може бути закладена безпосередньо в ДНК, пише Daily Mail.

У новому дослідженні група вчених з Університету штату Пенсільванія вивчила дані майже 3,4 мільйонів людей. Переважно в дослідженні взяли участь білі європейці, які розповіли, скільки алкогольних напоїв вони випивають у середньому на тиждень.

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Учені з'ясували, що приблизно 10% вихідців з Європи належать до групи з найвищим генетичним показником, пов'язаним із вживанням алкоголю — здебільшого вони випивають майже 7 порцій алкоголю на тиждень. При цьому 10% європейців із найнижчим показником випивають переважно менше чотирьох порцій алкоголю на тиждень.

Дослідники з'ясували, що пляшка вина може спустошуватись набагато швидше, ніж ми могли б припустити і це безпосередньо залежить від наших генів. За словами співавтора дослідження професора Дацзяна Лю, те, скільки ми випиваємо на тиждень, на жаль, не повністю залежить від того, чи був у нас напружений день чи наскільки смачна пляшка вина чекає на нас у холодильнику — гени також відіграють важливу роль.

Учені зазначають, що це дослідження може пояснити, чому деякі люди завжди готові піти в бар або відкрити пляшечку вина. Втім, учені наполягають, що ми не можемо повністю звинуватити генетику в нашій пристрасті до алкоголю — люди все ще здатні протистояти генам, наприклад, ухвалити рішення про скорочення вживання алкоголю і вести здоровіший спосіб життя.

У процесі досліджень вчені ідентифікували тисячі генетичних варіацій, які найчастіше зустрічаються у людей, які вживають більше алкоголю за тиждень.

Зазначимо, що стандартною порцією алкоголю вважається:

150 мл вина 12% міцності;

350 мл пива 5% міцності;

трохи більше ніж 50 мл міцного алкоголю.

Загалом було виявлено понад 2 тисячі генів, які відповідають за вживання алкоголю та тютюну. При цьому вчені вважають, що курці, наприклад, схильні споживати більшу кількість алкоголю на тиждень.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, що змушує нас пити більше за вино — розмір має значення.