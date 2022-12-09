Не заглядывай внутрь. Ученые обнаружили в стоках раковин опасные крошечные "тропические леса"

Исследование показывает, что грибки, укрывающиеся в этих "джунглях", могут быть опасными, а порой и смертельными.

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Сливы раковин и прочая сантехника, как правила, не самые приятные места, по крайней мере с точки зрения человека. Однако все обстоит совсем иначе для грибков, которые в подобной среде, похоже, чувствуют себя совсем по-другому, пишет Science Alert.

На самом деле, ученые предполагают, что одной из причин по которой нас часто отталкивают раковины и грязные губки возле них, и является то, что это прекрасная среда обитания для неприятных микробов.

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Группа ученых из Университета Рединга и Британского центра экологии и гидрологии, провела любопытное исследование, в котором погрузилась в темную экосистему раковин и сливов. В общей сложности ученые изучили более 250 различных образцов, взятых из раковин в туалетах университетского городка.

В своем исследовании ученые разделили образцы в зависимости от местоположения, назначения, гендерной маркировки ванных комнат, где они находились, а также температуры воды — холодная или горячая. Ученые использовали стерильные ватные тампоны для сбора образцов, а затем извлекли из них ДНК. Для этого они использовали амплификацию полимеразной цепной реакции (ПЦР) и биоинформационную обработку.

По словам руководителя исследования биоинформатика Суна Гвеона, исследовав полученные образцы, ученые обнаружили целые крохотные тропические леса в стоках, которые по сути представляли собой джунгли грибкового разнообразия.

То, что стоки являются идеальной средой для поддержания микробной жизни может показаться очевидным, однако исследователи обнаружили нечто любопытное — грибковые сообщества в "тропических лесах" стоков разнообразны, но при этом невероятно похожи друг на друга.

В общей сложности ученые насчитали 375 родов грибков, которые обитали в сливах, из множества классов, отрядов и семейств. Любопытно, что несмотря на биоразнообразие в каждой раковине, ученые обнаружили, что состав и соотношение грибов в разных раковинах, а порой и зданиях, не сильно различались между собой.

По словам Гвеона, 90% своего времени мы проводим в помещениях и подвергаемся воздействию грибков в наших домах, университетах или рабочих местах. Для большинства людей это не является проблемой, однако для людей с ослабленным иммунитетом некоторые виды грибков могут быть опасны и привести к развитию серьезных инфекций.

Исследователи полагают, что эти "тропические леса" в раковинах могут служить хорошим прикрытием для ряда плесени, дрожжей и грибков, которые вызывают заболевания у людей.

Гвеон с коллегами считают, что грибки в сливах обладают неким запасом прочности, ведь они сталкиваются с потоками горячей воды, переменным уровнем кислотности и наличием воды. При этом исследователи полагают, что некоторые из них способны питаться даже моющими средствами, которые богаты углеродом.

К слову, исследование показало, что самыми многочисленными и вездесущими были "черные дрожжи" (Exophiala), включающие наземные и водные виды. Их можно считать условно-патогенными микроорганизмами, вызывающими кожные и поверхностные инфекции. В целом, их можно было бы не считать особо опасными, однако науке известны случаи, когда они приводили к "системным инфекциям с летальным исходом".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какую опасность несет обычная кухонная губка.