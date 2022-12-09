Не зазирай усередину. Вчені виявили у стоках раковин небезпечні крихітні "тропічні ліси"

Дослідження показує, що грибки, що ховаються у цих "джунглях", можуть бути небезпечними, а часом і смертельними.

Related video

Зливи раковин та інша сантехніка, як правило, не найприємніші місця, принаймні з погляду людини. Однак усе зовсім інакше для грибків, які в подібному середовищі, схоже, почуваються зовсім інакше, пише Science Alert.

Насправді, вчені припускають, що однією з причин з якої нас часто відштовхують раковини та брудні губки біля них, і є те, що це чудове місце для неприємних мікробів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Група вчених з Університету Редінга та Британського центру екології та гідрології, провела цікаве дослідження, в якому поринула у темну екосистему раковин і зливів. Загалом учені вивчили понад 250 різних зразків, взятих із раковин у туалетах університетського містечка.

У своєму дослідженні вчені розділили зразки залежно від місця розташування, призначення, гендерного маркування ванних кімнат, де вони знаходилися, а також температури води — холодна чи гаряча. Вчені використовували стерильні ватні тампони для збирання зразків, а потім витягли з них ДНК. Для цього вони використовували ампліфікацію полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та біоінформаційну обробку.

За словами керівника дослідження біоінформатика Суна Гвеона, дослідивши отримані зразки, вчені знайшли цілі крихітні тропічні ліси в стоках, які по суті були джунглями грибкової різноманітності.

Те, що стоки є ідеальним середовищем для підтримки мікробного життя, може здатися очевидним, проте дослідники виявили щось цікаве — грибкові спільноти в "тропічних лісах" стоків різноманітні, але при цьому неймовірно схожі одне на одного.

Загалом учені нарахували 375 родів грибків, які мешкали в зливах, з безлічі класів, підрядів і сімейств. Цікаво, що незважаючи на біорізноманіття в кожній раковині, вчені з'ясували, що склад і співвідношення грибів у різних раковинах, а часом і будинках, не сильно відрізнялися між собою.

За словами Гвеона, 90% свого часу ми проводимо в приміщеннях і наражаємося на грибки в наших будинках, університетах або робочих місцях. Для більшості людей це не є проблемою, проте для людей з ослабленим імунітетом деякі види грибків можуть бути небезпечними та призвести до розвитку серйозних інфекцій.

Дослідники вважають, що ці "тропічні ліси" в раковинах можуть бути хорошим прикриттям для низки плісняви, дріжджів і грибків, які викликають захворювання у людей.

Гвеон із колегами вважають, що грибки в зливах мають певний запас міцності, адже вони стикаються з потоками гарячої води, змінним рівнем кислотності та наявністю води. При цьому дослідники вважають, що деякі з них здатні харчуватися навіть мийними засобами, багатими на вуглець.

До речі, дослідження показало, що найчисленнішими і всюдисущими були "чорні дріжджі" (Exophiala), що враховують наземні та водні види. Їх можна вважати умовно-патогенними мікроорганізмами, що викликають шкірні та поверхневі інфекції. Загалом їх можна було б не вважати особливо небезпечними, проте науці відомі випадки, коли вони призводили до "системних інфекцій з летальним кінцем".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яку небезпеку несе звичайна кухонна губка.