Предвзяты изначально. Ученые обнаружили, что большинство людей не способны распознать агрессию

Исследование показало, что мы предвзято предполагаем добрые намерения у собак и других людей.

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Несмотря на то, что нам кажется, мы неплохо разбираемся в поведении других людей и животных, исследования показывают, что мы весьма предвзяты в распознании агрессии, пишет Independent.

В новом исследовании группа ученых из Института Макса Планка в Германии решили сосредоточиться на том, насколько люди способны интерпретировать сигналы в социальных ситуациях. Способность определить, счастлив ли другой человек или животное или агрессивен, имеет большое эволюционное преимущество. Но похоже, мы справляемся с этим хуже, чем могли бы предположить.

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В новом исследовании приняли участие 92 взрослых человека, их разделили на две группы. Обоим группам предложили посмотреть ряд роликов, показывающих начало невербального взаимодействия между животными и людьми. В видеороликах показали взаимодействия между двумя людьми, двумя домашними собаками и двумя берберийскими макаками.

После просмотра коротких видеороликов первой группе участников предложили классифицировать взаимодействие как агрессивное, нейтральное или игривое, а второй — спрогнозировать исход трех возможных вариантов. Отметим, что все ролики были остановлены до начала взаимодействия, а реципиенты основывались в своих предположениях на позе тела и выражении лица.

Любопытно, что участники опроса случайно справились с обеими задачами лучше, чем предполагали ученые. Однако они не смогли считать информацию при оценке агрессивных взаимодействий у людей и собак. Так, 70% участников правильно определили игровые взаимодействия, в то же время реципиенты особенно плохо предсказывали исход агрессивных взаимодействий у людей.

Ученые обнаружили, что люди способны предвзято предполагать добрые намерения у других людей и собак, и, похоже, это мешает распознанию агрессивных взаимодействий.

Исследователи предполагают, что результаты их исследования могли бы значительно сократить случаи укусов собак. Ученые отмечают, что мы достаточно хорошо справляемся с классификацией и предсказанием социальных ситуаций с людьми, собаками и обезьянами, однако все зависит от контекста. Удивительно, но мы все же недооцениваем агрессию у собак. Исследователи предполагают, что владельцам питомцев стоило бы уделить больше времени изучению поведения собак, чтобы снизить количество агрессивных взаимодействий.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили у собак необычную способность — они осуждаю хозяев за глупости.